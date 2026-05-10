Menšík si v Římě poranil kotník, projít přes Popyrina do 3. kola nedokázal

  7:25
Jakub Menšík prohrál na antukovém turnaji v Římě v 2. kole s Australanem Alexeiem Popyrinem 3:6, 6:2, 4:6. Český tenista si v nočním zápase v úvodním setu poranil pravý kotník a vyžádal si ošetření. Menšík, jenž měl coby 26. nasazený v prvním kole volno, prohrál s Australanem poprvé v kariéře.

Jakub Menšík se natahuje po míčku v osmifinále turnaje v Madridu. | foto: Reuters

V předchozích třech vzájemných zápasech neztratil ani set.

Šedesátému hráči světového žebříčku podlehl po dvou hodinách a 12 minutách. Zápas skončil hodinu po půlnoci. Popyrin vyzve ve 3. kole světovou jedničku Itala Jannika Sinnera.

Nosková hladce prošla do osmifinále, Macháč v Římě kvůli nemoci odstoupil

V úvodní sadě ztratil Menšík dvakrát podání, v druhém setu oplatil soupeři stejnou mincí. V rozhodující sadě nevyužil Menšík za stavu 2:2 dva brejkboly.

Hráči si drželi servis až do desátého gamu, v němž si Popyrin vypracoval dva mečboly a ten druhý využil, když dvacetiletý český tenista nezvládl volej na síti.

Tenisový turnaj v Římě (antuka)

Muži (dotace 8 235 540 eur)

Dvouhra - 2. kolo:

Popyrin (Austr.) - Menšík (26-ČR) 6:3, 2:6, 6:4.

