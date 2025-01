Nenápadná daviscupová stálice. Šodek pomáhá tenistům už téměř čtvrt století

Při nynějším kvalifikačním utkání Davisova poháru v Ostravě je tak jediný z týmu opravdu doma. Tenisté hostí Korejce v porubské RT Torax Aréně v pátek od 15.00 a v sobotu od 12.00.

„Furt mě to baví. Proto tu jsem a dělám hráčům servis,“ komentoval svou vyplétačskou dlouhověkost Šodek, jenž byl u daviscupových reprezentantů poprvé v roce 2001. Oficiálně se stal členem realizačního týmu o pět let později.

Jiřímu Lehečkovi a Maximu Mrvovi připravuje rakety na celou sezonu. Na turnaje však jezdí s hráči výjimečně. „Jen když je potřeba. Kluci si mohou dovolit větší podpůrný tým, pokud se propracují do první desítky světového žebříčku,“ upozornil Šodek.

S Lehečkou řešil i změnu výpletu. Místo osmnácti dlouhých strun má česká jednička nově šestnáct.

„Cítil jsem, že mi v zápasech a trénincích s těmi nejlepšími hráči, třeba se Sinnerem a Djokovičem, chybí malinko rychlost úderu, trochu razance a že to už celkově tou silou, tou technikou neurvu,“ vysvětlil Lehečka změnu. „Hledali jsme způsob, jak rychlost a délku úderu vylepšit. A tady to řešení jsme po nějaké době, co jsme ho testovali, zvolili jako super variantu. Hraje se mi dobře. Mám výborný start sezony, takže vše je fajn.“

Šodek dodal, že na úpravě pracovali v prosinci. „Jirka při nízkých míčích potřeboval více liftu, takže se nabízel buď přechod na větší hlavu rakety, anebo ubrat struny,“ uvedl Richard Šodek. „Zůstal u stejné hlavy, stejné váhy, tam jsme nic neměnili. Jedna změna je lepší, než kdyby jich bylo víc, protože to není takový guláš. A sedlo mu to, hned trefil turnaj.“

Tomáš Macháč na tréninku v ostravské hale před kvalifikací Davis Cupu s Koreou.

Lehečka na úvod roku zvítězil na klání ATP v Brisbane a na Australian Open vypadl v osmifinále s Djokovičem.

„Při druhých servisech může více liftovat, při nízkých míčcích je lépe vytáhne zpod sítě. Byl to dobrý krok,“ potvrdil Šodek, který vycházel ze svých dlouholetých zkušeností. „Ve stejné situaci byl kdysi i mladý Tomáš Berdych, v osmnácti letech také měnil počet strun. Šlo o něco podobného.“