RETRO: Finálový kolaps zapomenut. Jak Novotná konečně ovládla Wimbledon

4. července 1998.

Finále travnatého majoru.

Na kurt proti sobě nastupují Novotná a Tauziatová.

Na podání začíná druhá zmiňovaná, Novotná pokus o forhendový return zahazuje do autu. Sama se pak na podání trápí, zahajuje ho dvojchybou. Těch pak v celém utkání natropí dohromady sedm, servis jí v All England Clubu zkrátka nepomáhá. Vítězství si musí vydobýt na příjmu.

Ale nepředbíhejme.

V malé lóži 29letou tenistku bedlivě sledují koučka Hana Mandlíková, tréninkový partner Tomáš Málik, někdejší trenérka Mandlíkové Betty Stoveová z Nizozemska a maminka Libuše.

O kus dál si finálový zápas v královské lóži užívá vévodský pár, britský ministr sportu Tony Banks či český velvyslanec v Británii Pavel Seifter.

Tauziatová si ve druhé hře na podání Novotné tvoří hned tři brejkboly. Šikovná Češka je však zkušeně likviduje a dotahuje na 40:40. Jenže přichází druhá dvojchyba a následně chytrá hra Francouzky na síti.

0:2. A Novotná si rázem uvědomuje, že s takovým podáním bude cesta k vítězství dost složitá.

Jana Novotná ve wimbledonském finále s Francouzskou Nathalie Tauziatovou. (4. července 1998)

„Říkala jsem si – no to je výborné, jak chceš vyhrát Wimbledon, když nemáš servis.“

A tak přitvrdí na returnu. A její práce se vyplácí. Srovnává.

Francouzka hrající bez jakéhokoliv respektu znejistí a za chvíli přichází na scénu klíčový sedmý game. Ve kterém má Novotná šanci na brejk.

První brejkbol? Tauziatová ho likviduje u sítě. Druhý? Úctyhodný lob. Třetí? Češka přetahuje míček za základní čáru. Čtvrtý? Povedený stopbal Francouzky. Pátý? Vynikající podání. Šestý? Nechytatelná smeč.

A sedmý? Češka zvládá přestřelku u sítě a konečně odskakuje do vedení 4:3.

Teď už ten servis musí vyjít, říká si. A taky, že ano. Po 43 minutách zakončuje Novotná první sadu přímým bodem z podání. A je jeden set od vysněné wimbledonské trofeje.

Duel řečí čísel Novotná vs. Tauziatová Vítězné míče: 33:27

Nevynucené chyby: 31:39

Esa: 1:1

Dvojchyby: 7:2

Body od základní čáry: 18:22

Body u sítě: 52:39

Ale stát se může cokoliv, zvlášť když je Tauziatová pro českou hráčku tak nepříjemnou soupeřkou.

A tak na scénu přichází silná mentální stránka, která v dřívějších finálových soubojích Novotné chyběla. Jenže od prvního snažení v roce 1993 vyspěla.

„A několik věcí v mém soukromém životě mě dovedlo k poznání, že tenis není nejdůležitější na světě,“ opakovala. A možná proto se tentokrát řítila k vítěznému konci.

Hned v úvodu druhého dějství bere sokyni podání. A najednou začíná cítit, že by opravdu mohla uspět. Vždyť po chvíli vede už 3:1.

Jenže ten servis...

Sedmá dvojchyba přichází v nevhodnou chvíli. Dovoluje Tauziatové srovnat na 3:3. Ano, diváci pak sice vidí další zdařilou jízdu Novotné, která znovu odskakuje, tentokrát vede už 5:3. A je jediný game od fantastického počinu.

Ale po chvíli slyší z úst umpirové rozhodčí skóre 5:5. A následně i 6:6.

„Před tiebreakem jsem si řekla, že musím hrát útočně. Konečně se mi také povedl první servis. Porazila jsem tady hodně soupeřek, které nejsou tak nepříjemné jako Tauziatová, jenže když chcete vyhrát turnaj, nesmí vám vadit nikdo.“

Tiebreak je do stavu 2:2 poměrně vyrovnaný, ale pak znovu dominuje Novotná. Tauziatová padá, vzteká se. Ví, že má jen minimální šanci utkání ještě zdramatizovat.

Vždyť česká tenistka vede ve zkrácené už 6:2 a má čtyři mečboly.

A najednou je tu zpátky.

Forhendový return. Tentokrát parádně umístěný k lajně. Nedosažitelný. Vítězný.

Tenistka Jana Novotná se raduje z celkového vítězství turnaje ve Wimbledonu. (1998)

Novotná padá na kolena a propuká v pláč. Pak běží ušklebenou soupeřku obejmout k síti. Další její kroky směřují k malé lóži. Nejdřív jí gratuluje trenérka Mandlíková, pak diváci sledují emotivní chvíle s její maminkou.

Všichni wimbledonský titul české hráčky dojemně prožívají.

Vždyť Novotná si ho tak přála už v roce 1993... Jenže Steffi Grafová byla proti. A v roce 1997 zase nestačila na Martinu Hingisovou.

„Je mi překrásně, konečně se mi splnil životní sen. A i kdybych už nevyhrála jediný zápas, budu pořád šťastná,“ souká ze sebe Novotná se slzami v očích.

A střih.

O 26 let později přichází na centrkurt v All England Clubu Krejčíková. V sobotu se pokusí napodobit to, co v roce 1998 její mentorka dokázala...