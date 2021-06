Barbora Krejčíková se usmívá poté, co zvládla dlouhou semifinálovou bitvu proti Marii Sakkariové z Řecka. | foto: AP

Z lavičky před antukovými kurty, na nichž si právě odpolední partičku dopřávají dvě dvojice nadšenců, vidí trenér a správce areálu Antonín Ondra zalesněné kopce. „Tamhle jsem Báru posílal běhat. Do tenisu měla už jako dítě velkou chuť, jenom do kondice jsem ji musel nutit. Až za mnou její maminka chodila a ptala se: Je to potřeba tak moc?“ vzpomíná Ondra, 78letý nestor tenisu ve vesnici Němčice, okrajové části Ivančic jihozápadně od Brna. Při pohledu na antuku a na kopce vypráví o Barboře Krejčíkové, finalistce dvouhry na grandslamovém Roland Garros.