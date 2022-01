Eskorta. Výslech. Připadala jsem si jako v akčním filmu, líčí Voráčová

„Udělala jsem všechno, co ode mne požadovali,“ vyprávěla do telefonu v Park Hotelu na Swanston Street. „Zřejmě nás australský tenisový svaz uvedl v omyl, což je nepříjemné. Chtěla jsem se tu soustředit na tenis a ne na víza, na karanténu. Je vážně zvláštní, že jsem tu v klidu strávila týden, odehrála zápas... A pak si pro mě přišli.“

Můžete vylíčit, jak se vše seběhlo?

To by bylo opravdu na dlouho. Ale můžu říct, že dva dny nedělám skoro nic jiného, než že posílám maily právníkům, australskému tenisovému svazu a lidem, kteří mají na starosti víza a pomáhají mi.

Je pravda, že vám víza k pobytu zrušili ve čtvrtek?

Ano. Teď jsem v karanténě.

Jak teď hodláte postupovat? Chcete se odvolat?

Čtvrteční výslech mi docela stačil, abych byla upřímná. Strávila jsem na něm několik hodin až do noci. Něčím podobným už bych projít nechtěla. Tím spíš, když vůbec není jisté, že by se podařilo rozhodnutí zvrátit. Musela bych požádat o jiná víza a týden čekat zavřená v hotelu bez tréninku. I kdybych uspěla, čekal by mě pak po dvou dnech zápas, což mi nedává moc smysl.

Jak výslech probíhal?

Nemůžu říct, že na mě byli zlí. Ale nebyla jsem připravená na způsob, jakým se všechno odehrálo. Připadala jsem si jako v akčním filmu a příjemně mi nebylo ani trochu.

Proč?

Různé eskorty, nejistota... A to jsem s sebou měla trenéra a podporu z australského tenisového svazu.

Když vypukl humbuk okolo Djokovičova příletu a zadržení, tušila jste, že je i váš další pobyt v Austrálii ohrožený?

Ne. Komise, které výjimky posuzovaly, přistupovaly ke každému hráči zvlášť. Neznám podrobnosti Novakovy žádosti, ale každý případ je trochu jiný.

Jsme sportovci, přijeli jsme kvůli tenisu a neřešíme zdejší zákulisní spory.

Vaše výjimka se opírala o prodělání covidu v minulých šesti měsících?

Ano. Ale já ho měla před Vánoci, na poslední chvíli. Plus jsem měla nějaké zdravotní indikace. Takže jsem splňovala veškerá kritéria stanovená australským svazem.

Zaznamenala jste nějaké potíže, když jste v Melbourne procházela pasovou kontrolou?

Dokumenty mi pečlivě prohlíželi všude, ale nedělali z toho nějaké haló. Federální pohraniční služba mě pustila hned. Zdržela jsem se jen u úředníků státu Victoria, kteří moje papíry kamsi posílali. Ale pak mi vstup do země bez problémů potvrdili.

Zdá se, že se váš případ svezl s bedlivě sledovaným honem na Djokoviče. Co myslíte vy?

Nevím, jestli to můžu natvrdo říct. Ale myslím si, že to tak bude. Nechápu, proč by za mnou jinak po týdnu přišli a oznámili: „Hele, co platilo, už neplatí.“

Jak proběhlo zadržení?

Přišli si pro mě do hotelu.

A co vy? Museli vás zaskočit.

To jo. Opravdu se nechovali hrubě nebo vulgárně. Ale některé praktiky v karanténě nejsou příjemné. Musíte se hlásit, všechno je na příděl. Připadám si trochu jako ve vězení.

Jak nečekané události nesete?

Nápor na psychiku to byl. Nejhůř jsem se cítila, když mi oznámili, že mi víza zruší. I právník, který tam se mnou seděl, říkal, že jsem všechna potřebná potvrzení měla v pořádku.

Proč tedy nechcete bojovat za svá práva?

Mám na věc určitý náhled. Nevím, jestli by moje přítomnost něco změnila. Doufám, že Djokovič v pondělí u soudu uspěje. Ale v mém případě by se všechno protáhlo o pár dalších dnů. Nechce se mi ztrácet čas kvůli politické válce, která tady v zákulisí probíhá. Myslím si, že federálové kvůli Djokovičovi našli skulinu v protokolu státu Victoria. Teď zase jeho právníci můžou objevit skulinku ve federálních směrnicích.

Kdy se chystáte domů?

Ono to není úplně jednoduché. Přesně nevím, jak funguje proces vycestování. Nějakou dobu potrvá. Nemůžete se rozhodnout a za hodinu jet na letiště. Čekám na povolení. Možná v sobotu.

Pomáhá vám česká ambasáda?

Všichni naši úředníci mi pomáhají. Doporučili mi taky českého právníka, díky kterému jsem si uvědomila, že ani po týdnu čekání bych v kauze nemusela vyhrát.

Nejsem jako Djokovič úplně proti očkování. Naše případy se v lecčems liší.

Jaké jsou podmínky v Park Hotelu? Někteří svědci mluvili o štěnicích a plesnivém jídle.

Já ani nevím, že je to Park Hotel. Přivedli mě brzo ráno. Jsem v pokoji a nikam nesmím. Podmínky jsou obyčejné, kategorie lepší ubytovna. Žádná tragédie, žádná hitparáda. Proklepli mě zdravotně, nosí mi jídlo. Na chodbě mě hlídá eskorta.

Jsou hlídači přísní?

Jsou fajn. Ne že by na mě křičeli, když vystrčím hlavu ze dveří. Snaží se být vstřícní. Ale třeba okno mám natvrdo zavřené a nemůžu ho otevřít ani na pět centimetrů. A sekuriťáci jsou všude – i pod oknem, což mě docela pobavilo. Jestli si mysleli, že skočím a uteču... Nevím.

Pozorujete Djokovičovy příznivce, kteří se u hotelu srocují?

Nemám okna na hlavní ulici, kde se scházejí, takže je nevidím, jen slyším. Dneska pršelo. Ale jakmile přestane, tak jedou. Zpívají, skandují. Dokonce už zaznělo i moje jméno. Fanoušků jsou tu mraky. Oni se snad střídají na směny. (směje se) Je každopádně hezké, že od nich Djokovič má takovou podporu.

Přejete mu, aby v pondělí u soudu uspěl a směl nastoupit na Australian Open?

Na jednu stranu jsem takhle dopadla i kvůli Novakovi. A myslím, že nejsem sama. Zdravotních výjimek bylo vydáno víc. Zároveň bych chtěla, aby ho nechali hrát. Jsme sportovci, přijeli jsme kvůli tenisu a neřešíme zdejší zákulisní spory. Přečetli jsme si pravidla, splnili podmínky, po zdlouhavém procesu dostali výjimku. A tak nevidím důvod, proč bychom pak měli sedět zavření v hotelu. To mi připadá docela smutné.

Můžete prozradit, z jakého důvodu jste se nenechala očkovat?

Neměla jsem čas. Plánovala jsem to na týdny po sezoně a bohužel... No, teď vlastně bohužel jsem v tu dobu chytila covid. A už nebyl prostor na očkování, protože jsem další týden měla letět do Austrálie.

Takže nejste odpůrkyně vakcinace?

Ne ne. Nejsem. Nejsem jako Djokovič úplně proti očkování. Jak říkám, naše případy se v lecčems liší.