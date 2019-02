Ať vyhraje ten nejlepší. Djokovič vs. Nadal, díl číslo 53

led 26 2019

Svaly jsou rozehřány, klouby rozpohybovány, mysl v nejbystřejším módu. Teď to teprve pořádně začne! Tenisoví fanoušci musí brát za privilegium to, čeho jsou zase a znovu svědky: úvodní grandslam roku 2019 vyvrcholí nedělním finálovým kláním Novak Djokovič vs. Rafael Nadal.