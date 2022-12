Chci být konkurenceschopný. Nadal vstupuje do nové sezony. A zase zdravý

Během sezony bojoval kromě soupeřů hlavně se zraněními, druhou polovinu roku se s raketou v ruce spíše trápil. Teď je ale Rafael Nadal připraven zazářit na australských kurtech. V sobotu vstoupí do nové soutěže smíšených týmů United Cup, ve které povede Španělsko do skupiny s Velkou Británií a domácí Austrálií. „Můj cíl je být konkurenceschopný a hrát na co nejvyšší úrovni,“ vypráví tenisový šampion před novou sezonou.