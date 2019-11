Tenisový král v nejistotě. Nadal může chybět na Masters i v Davis Cupu

Jenže nad tím vším aktuálně visí mohutný otazník.

V pondělí se 33letý Španěl přesně po roce vrátil na tenisový trůn. Načal tak 197. týden na čele žebříčku ATP. Přijít ale o něj může hned při nejbližší aktualizaci. Na závěrečný podnik roku totiž odcestoval s poraněným břišním svalem a značnou nejistotou startu.

„Rezonance ukázala malou trhlinu. V nejbližších dnech udělám vše pro to, abych mohl v Londýně hrát,“ slíbil.

Los Turnaje mistrů Londýn (10. - 17. listopadu) Skupina Andrého Agassiho: Rafael Nadal, Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev. Skupina Björna Borga: Novak Djokovič, Roger Federer, Dominic Thiem, Matteo Berrettini.

Bolest se Nadalovi do oblasti břicha vrátila o víkendu těsně před semifinále turnaje v Paříži. Po dvou rychlých vyšetřeních uposlechl radu doktorů a před střetnutím s Kanaďanem Shapovalovem vzdal.

„Před deseti lety se mi něco podobného přihodilo na US Open. Začal jsem turnaj s malinkou trhlinou, po vyřazení v semifinále se zvětšila trojnásobně,“ vzpomněl si majitel devatenácti grandslamových trofejí.

Zpropadené zdraví, nabízí se zvolat v Nadalově případě.

Právě před rokem totiž Španěl přišel o šanci završit rok v pozici světové jedničky. To se mu povedlo v letech 2008, 2010, 2013 a 2017. Podnik v Londýně loni vynechal kvůli zraněnému kolenu.

Že jeho tělo bývá po náročné sezoně opotřebované, potvrzuje i fakt, že Turnaj mistrů dosud nevyhrál.

„Hrát v Londýně je pro mě v současné chvíli největším cílem,“ přidal Nadal.

Jenže půjde případně o důstojné loučení s vynikajícím rokem?

Nadal letos ovládl grandslamové Roland Garros a US Open, přidal dva tituly z prestižních klání kategorie Masters. Naskočil do 12 turnajů, až na jeden případ vždy došel minimálně do semifinále. Jeho bilance činí 51 výher a pouze šest porážek.

„Z výsledků jsem nadšený. Vstup do sezony se mi nepovedl, ale postupně jsem se dostal na výbornou herní úroveň,“ řekl Nadal.

O jeho startu v Londýně se rozhodne po pátečním tréninku. Ve skupině by se Nadal měl střetnout s mladíky Rusem Medveděvem, Řekem Tsitsipasem a Němcem Zverevem.

A tím dalším cílem je za necelé dva týdny finálový týden Davis Cupu.

V madridském areálu prožije týmová soutěž mužů premiéru. A architekti nového formátu, který si od řady hvězd vysloužil kritiku, spoléhali na Nadalovu účast.

Právě Španěl loňskou změnu formátu, kdy vítěz Davis Cupu vzejde z týdenního souboje osmnácti národů, podpořil.

Nadalova neúčast by tak pro pořadatele i španělský tým znamenala obří ztrátu. To samé platí i v případě blížícího se Turnaje mistrů v Londýně.