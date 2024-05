Au revoir, Rafa. Nebo ne? Nevím, ještě chci pokračovat, říkal Nadal slzící Paříži

Čtrnáctinásobný šampion antukového grandslamu do svého hájemství zavítal po loňské absenci. Zanedlouho oslaví už 38. narozeniny, a tak toužil ještě alespoň jednou vkročit na kurt, na němž se nesmazatelně zapsal do historie tenisu i sportu jako takového.

„V posledních dvou letech jsem procházel pravděpodobně nejtěžším procesem ve své tenisové kariéře, při kterém jsem měl sen, abych se sem ještě vrátil. A to se mi povedlo.“

Paříž se s ním ale příliš nemazlila, hned pro první kolo mu přichystala jednoho z nejtěžších možných soupeřů. Světovou čtyřku Zvereva, jenž nedávno opanoval velký turnaj v Římě.

Rafael Nadal dobíhá míček v prvním kole Roland Garros.

Levoruký Španěl k výzvě přistoupil jako vždy s pokorou, odhodláním a vírou, že v sobě probudí vyhlášenou antukovou bestii. Jenže ta už je zřejmě nenávratně pryč.

Jelikož Nadal vinou vleklých zdravotních patálií podstoupil za poslední rok a půl pouhých 13 ostrých mačů, mladším soupeřům už nestačí.

Proti Zverevovi sice ve druhé i třetí sadě jako první získal výhodu brejku, jenže vysokou úroveň nedokázal udržet. Prohrál za tři hodiny výsledkem 3:6, 6:7 a 3:6.

„Myslím, že v porovnání s předchozími týdny jsem ukázal dobrou úroveň tenisu. Za to jsem rád. I když z porážky jsem samozřejmě zklamaný,“ vyznával se na tiskové konferenci.

Naopak ho jistě nermoutí statistika, že zaznamenal svůj nejhorší kariérní výsledek na Roland Garros a mírně si zkazil zdejší nadpozemskou bilanci na 112 vítězství a čtyři porážky.

Mnohem víc řešil reakce pařížského publika, které mu v uplynulých dnech prokazovalo mimořádnou přízeň. A Nadal divákům náklonnost oplácel vřelými slovy: „Pokud to bylo naposledy, co jsem tady hrál, jsem s tím smířený a užil jsem si to.“

Španěl Rafael Nadal se loučí s diváky po porážce v prvním kole Roland Garros.

Když k fandům mluvil krátce po vyřazení, stadion bouřil emocemi. Mnozí – včetně Nadalových rodinných příslušníků – slzeli.

Sám tenista poté na tiskovce potvrdil, že si stále chce nechat otevřenou alespoň malou naději, že se na Roland Garros ještě vrátí. Proto ani po porážce se Zverevem neměl od pořadatelů přichystaný žádný rozlučkový ceremoniál, byť by si ho bezpochyby zasloužil.

„Pokud si dál užívám, co dělám, a cítím se konkurenceschopný a zdravý, tak chci ještě chvíli pokračovat. Nevím, jak dlouho, ale i díky rodině mě stále baví hrát. Potřebuju víc času, abych viděl, jestli se zlepšuju a jestli mé tělo drží, pak udělám rozhodnutí.“

Verdikt zřejmě oznámí v horizontu pár měsíců. A dost možná znovu Paříži, neboť se sem zanedlouho vrátí na letní olympijské hry.

„V hlavě jsem nastavený tak, že do olympiády budu hrát. A pak uvidím, jak se budu cítit z hlediska osobní motivace, stavu těla i úrovně tenisu, jestli má smysl pokračovat.“

Rafael Nadal v prvním kole Roland Garros.

Vzhledem k tomu, že turnaj pod pěti kruhy se konci července koná opět na antuce, nevidí jako příliš pravděpodobný svůj start na letošním Wimbledonu, který se rozeběhne 1. července.

„Myslím, že by po všech věcech, které se mi přihodily, nebylo moudré udělat velkou změnu na úplně jiný povrch a potom se zase vrátit na antuku,“ uvědomuje si úskalí takového přesunu.

Zkrátka chce udělat vše pro to, aby zanedlouho v Paříži nástrahy prvního kola zvládl a podíval se do závěrečných olympijských bojů. Pak by skutečně mohl nalézt sílu, aby se představil i na Roland Garros 2025. V takovém případě by antukový grandslam hrál přesně po dvaceti letech od zisku svého prvního zdejšího titulu.