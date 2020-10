Trápení přináší sebejistotu. Zvládne Nadal nejtěžší pařížskou zkoušku?

Navzdory všem možným pochybnostem je stále favoritem ostře sledovaného finále Nadal.

Roland Garros je totiž jeho svrchovaným panstvím, o čemž svědčí nejen rekordní počet dvanácti titulů, které tu Španěl od roku 2005 posbíral, ale také například semifinálová destrukce Diega Schwartzmana.

ZPRAVODAJSTVÍ ze semifinále mužů na Roland Garros

Přestože levoruký Španěl s drobným a houževnatým Argentincem v polovině září prohrál ve čtvrtfinále v Římě ve dvou setech, v Paříži jej v pátek z kurtu vymazal 6:3, 6:3 a 7:6 (7:0).

Co se tedy tentokrát změnilo?

„Byl jsem lépe připravený, Řím pro mě byl první akcí po šesti měsících,“ zdůrazňuje Nadal fakt, že v podnik v italské metropoli pro něj byl premiérovým startem po restartu sezony. „Zkušenost z Říma mi pomohla, podíval jsem se na ten zápas a analyzoval jsem věci, které fungovaly a samozřejmě i ty, co nefungovaly. A těch byla většina, že?“ dodal sebekriticky.

Na svém milovaném dvorci Philippa Chatriera však Španěl žádné překvapení nedopustil. Ačkoli uspěl ve třech setech, čelil v utkání několika nepříjemným situacím. Zvládl je však bravurně a zvedl si sebevědomí před bojem o titul.

Ve třetím setu za stavu 5:5 čelil Nadal dvěma brejkbolům, vytáhl však dva světové forhendy. Při shodě zase hned po podání vyrazil na síť a důležitý game otočil.

„Musíte se trápit. Nemůžete předstírat, že jste ve finále Roland Garros bez trápení,“ vyprávěl.

„Ale našel jsem cestu, nebo ne? Za šest měsíců jsem moc zápasů neodehrál, takže abych získal víru, že umím zvládnout takové momenty, potřebuji vyhrávat zápasy a procházet si celým tím procesem. Díky tomu pak můžu být pozitivní a sebejistý.“



ONLINE z finále Roland Garros od 15:00

S tímto přístupem tedy nastoupí v neděli ve tři hodiny odpoledne k jednomu z nejsledovanějších střetnutí letošního sportovního roku.

Nadal vs. Djokovič, největší tenisoví rivalové, kteří na kurt pomyslně přinesou celkem 36 grandslamových trofejí.

„Jediné, co vím, je, že budu potřebovat to nejlepší, co umím,“ uvědomuje si španělská světová dvojka, která bude usilovat o jubilejní stou výhru na Roland Garros.

„Vím, že na tomto kurtu hraji dobře už velmi dlouhou dobu, což mi pomáhá. Ale zároveň on zde má také úžasnou statistiku, je ve finálových kolech skoro pokaždé.“



Ale na rozdíl od Španěla, dvanáctinásobného vítěze, uspěl Djokovič na pařížské antuce jen jednou, v roce 2015, kdy ve čtvrtfinále zdolal právě Nadala a připravil mu tak jednu z pouhých dvou porážek ve francouzské metropoli v kariéře.

„Je to jeden z nejtěžších možných protivníků, ale já jsem zde, abych dál zkoušel předvádět to nejlepší,“ říká Nadal.

„Vím, že musím udělat krok vpřed, jeden už jsem udělal v semifinále, ale ten pro neděli nestačí. Potřebuji udělat další. A na to se těším. Budu pracovat tvrdě, aby se to stalo skutečností.“