Nejlepší v historii? O to mi nejde, žene mě vášeň pro hru, říká Nadal

„Jsem velmi šťastný. Byly to skvělé dva týdny. Každý den jsem se zlepšoval a nakonec jsem odehrál velmi dobré finále. Nemůžu poděkovat za podporu, které se mi tady od prvního dne dostávalo,“ radoval se Nadal.

O čem ještě na tiskovce hovořil?

O vstupu do finále: „První dva gamy jsem zvládl velmi dobře, ale za stavu 2:0 jsem odehrál špatný game. Udělal jsem dvě dvojchyby a zkazil forhend, byl jsem trochu nervózní a můj servis nefungoval jako v předchozích dnech. Pak jsem se ale na podání stabilizoval a převzal kontrolu nad výměnami. Útočil jsem forhendem přes jeho bekhend. Ale klíčovým úderem byl můj křižný bekhend, který Casperovi hodně vadil. Hodně jsem si jím otevíral kurt.“

O stavu 1:3 ve druhém setu: „Byl to nejtěžší moment zápasu. Pokud by si udržel servis na 4:1, tak jsem ve velkých problémech, Měl jsem štěstí, že udělal pár chyb, já zahrál pár dobrých úderů a hned jsem brejk získal zpět. Potom se všechno změnilo. Zastavil jsem ho a začal jsem trefovat křižný bekhend. Hrál jsem solidně, nedělal jsem chyby, kontroloval jsem výměny. Potom už šlo všechno hladce.“

O další motivaci: „Není to o tom být nejlepší v historii. Není to o rekordech. Je to o tom, co rád dělám. Rád hraju tenis, mám rád soutěžení. Já, Roger i Novak už jsme dosáhli věcí, které bychom nejspíš nikdy nečekali. Pořád mě žene vášeň pro hru, zažívat momenty, které ve mě zůstanou navždy, a možnost hrát na největších stadionech před skvělými diváky.“

O svém finálovém soupeři Ruudovi: „Je to skvělý hráč. Každý rok se zlepšuje, stoupá žebříčkem. I když to pro něj byl těžký den, jsem si jistý, že je pyšný na sebe a svůj tým. Jsem rád za něj i jeho rodinu.“