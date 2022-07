Nadal k semifinále Wimbledonu s Kyrgiosem nenastoupí, má trhlinu v břiše

Kyrgios tak bez boje postupuje do premiérového grandslamového finále v kariéře. V neděli v něm vyzve vítěze duelu mezi Novakem Djokovičem a Cameronem Norriem, jejichž střet je na programu v pátek od 14:30 SELČ.

Nadal naopak přišel o šanci vyhrát i třetí letošní grandslam a svou rekordní sbírku 22 titulů letos ve Wimbledonu nerozšíří.

Semifinále wimbledonské dvouhry mužů 14:30 SELČ Djokovič - Norrie (online) Kyrgios - Nadal 3:0, skreč

Španělova budoucnost v turnaji byla nejistá od konce jeho středečního čtvrtfinále s Fritzem, během nějž se levoruký tenista kvůli zranění břišního svalu viditelně trápil.

Ve čtvrtek v Londýně podstoupil vyšetření, které mu podle španělského listu Marca na inkriminovaném místě odhalilo sedm milimetrů dlouhou trhlinu.

Nadal si navzdory této diagnóze ve čtvrtek lehce zatrénoval a prvotní informace nasvědčovaly, že proti Kyrgiosovi nejspíš nastoupí. Nakonec však uznal, že by příliš hazardoval se svým zdravím.

Po vítězném čtvrtfinále s Fritzem na otázku ohledně svého pokračování v turnaji odvětil:

„Nevím. Nemohu vám dát jasnou odpověď, protože kdybych to udělal a pak se stalo něco jiného, byl bych lhář. Všechna rozhodnutí záleží na hráčích, ale zároveň potřebuju znát různé možnosti. Je tu něco ještě důležitějšího než vyhrát Wimbledon. A to zdraví.“

Španěl Rafael Nadal ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Proti Fritzovi španělský válečník strádal. Vysílal bolestivé grimasy, nemohl se pořádně opřít o podání.

Vyžádal si ošetření, dostal prášky proti bolesti. Navzdory tomu, že od svého otce Sebastiána sedícího v lóži dostával jasné signály, ať zápas vzdá, pokračoval.

„Říkal mi, abych skrečoval. Ale odstoupit v polovině zápasu pro mě není snadné, i když jsem tu myšlenku měl v hlavě dlouho. Několikrát jsem to v kariéře udělal, ale nesnáším to. Takže jsem dál zkoušel pokračovat, chtěl jsem zápas dokončit. Jsem pyšný, jak jsem i za takových podmínek zvládnul zůstat konkurenceschopný,“ přiblížil Nadal.

Že jeho tělo není v pořádku, věděl tenista už několik dní. „Ale dnes to nepochybně bylo nejhorší. Cítil jsem o dost větší bolest, taky mě to mnohem výrazněji omezovalo,“ svěřil se ve středu.

Náročný boj s vlastním zdravím i agresivním Fritzem nakonec dovedl k vítězství 3:6, 7:5, 3:6, 7:5 a 7:6.

Když si ovšem více než čtyřhodinový boj rozležel v hlavě a hlavně v těle, uznal, že znovu už ho podstoupit nezvládne.

Španěl Rafael Nadal ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Rovněž Kyrgios se během Wimbledonu potýkal se zdravotními trably. V osmifinále s Američanem Nakashimou si nechal ošetřit rameno hrací ruky, ve čtvrtfinále proti Garínovi z Chile už ale řádil bez omezení a zvítězil jasně 6:4, 6:3 a 7:6.

Velký australský talent, jehož kariéru brzdily četné excesy, se tak ve 27 letech prodral do svého prvního grandslamového semifinále. Bezprostředně po zápase, když ještě netušil, že po skreči projde do finále, se radoval:

„Nikdy by mě nenapadlo, že tady budu. Myslel jsem, že ta loď mi už odplula. Hlavně vzhledem k tomu, kde jsem byl před pár roky,“ přiznal sám Kyrgios. „Jsem na sebe pyšný, překonal jsem toho opravdu hodně.“

Třeba i deprese a myšlenky na sebevraždu, z nichž se nedávno vyznal na sociálních sítích.

„Se sportem jsem chtěl skončit. Být semifinalistou Wimbledonu je speciálním úspěchem pro všechny, ale pro mě obzvlášť. Myslím, že kdybyste se v posledních pár letech zeptali kohokoli, jestli to zvládnu, všichni by nejspíš řekli: Ne, nemá na to mentalitu, fyzičku, disciplínu. Skoro jsem o sobě začal pochybovat, když se na mě tyhle věci valily.“

Jeho aktuální tažení londýnským grandslamem přesně vystihuje celou jeho kariéru. Na jedné straně neskutečné údery, vítězství, rozmáchlá a zábavná gesta, na druhé ale třeba plivanec směrem k divákovi, urážlivé slovní přestřelky se soupeři i novináři a opakované pokuty.

Do toho ještě na začátku srpna soud, který se bude zabývat obviněním, že tenista údajně napadl svou expřítelkyni Chiaru Passariovou.

Australan Nick Kyrgios ve čtvrtfinále Wimbledonu.

„Mám hodně věcí, které bych k tomu rád řekl, ale právníci mi radili, že nemůžu nic. Chápu, že všichni se na to chtějí zeptat, ale nemůžu vám odpovědět,“ komentoval.

Přesto je jasné, že Kyrgios se v posledních dvou letech zklidnil, což se pozitivně projevuje na jeho výsledcích. Sám jako hlavní příčinu zmiňuje zdánlivě banální věc.

„Jen teď víc odpočívám. Prostě už poslouchám radu: Nicku, zůstaň doma. To pro mě v tenisové kariéře nebylo nejjednodušší,“ prozradil s úsměvem.

Před pár dny odtajnil i jednu příhodu z Wimbledonu 2019, kterou své dřívější zvyky ilustroval.

„Můj agent mě musel ve čtyři ráno vytáhnout z hospody, abych hrál s Nadalem druhé kolo na centrálním dvorci. Od té doby jsem nepochybně urazil dlouhou cestu.“

Se stejným soupeřem se měl utkat i v pátečním semifinále. A samozřejmě znovu na největším kurtu areálu.

Očekávaný trhák ale zhatilo Španělovo zdraví.