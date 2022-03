Pokračování skvostné série? Nadal chce uspět i v nabitém Indian Wells

Vleklé zdravotní komplikace, které Nadala donutily předčasně ukončit loňskou sezonu a znovu rozvířily spekulace o konci jeho kariéry, jsou alespoň pro úvodní měsíce roku 2022 minulostí. Španěl se i přes negativní věštby vrátil na kurt ve špičkové formě.

„Způsob, jakým jsem začal sezonu, je sen,“ sdělil na konci února po vítězství v Acapulcu. „Nevěřili jsme, že moje kariéra bude takhle dlouhá, a je pravda, že jsem trpěl fyzickými problémy. Je neuvěřitelné, že letos takto pokračuji. Užívám si vše naplno. Uvidíme, jak dlouho mi to vydrží.“

Do Indian Wells tak odjel plný sil a optimismu. Doufá, že se mu podaří získat čtvrtý titul v řadě, ovšem stále zůstává obezřetný. Vždyť hned ve druhém kole může narazit na dravého Američana Sebastiana Kordu.

„Po posledním měsíci, kdy jsem mohl tvrdě trénovat, hrát dlouhé zápasy a mé chodidlo všechno vydrželo, se samozřejmě cítím sebevědomější, že můžu pořád bojovat a pořád si užívat tenhle krásný sport. Ale věci se mohou rychle změnit,“ ví Nadal.

Ovšem na obřím podniku v kalifornské poušti, jemuž se přezdívá pátý grandslam, hraje rád. Získal na něm už tři tituly, první v roce 2007, kdy ve dvou setech porazil Srba Djokoviče, další přidal v letech 2009 a 2013.

Na turnaji si drží skvělou výherní bilanci 84 %, na žádné jiné akci na tvrdém povrchu nemá lepší úspěšnost.

Rafael Nadal na turnaji v Acapulcu.

Navíc pokud by v Indian Wells dominoval i letos, získal by několik turnajových rekordů.

Tím prvním by byla pomyslná trofej pro nejstaršího vítěze, kterou už pátým rokem drží Federer. Švýcar v roce 2017 slavil ve věku 35 let, 7 měsíců a 11 dní. Nadal by ho mohl ještě o dva měsíce překonat.

Dále by vylepšil zmíněnou výherní bilanci. V té vyniká s 84,75 % současná světová dvojka Djokovič. Stejného hráče by také Španěl dorovnal v počtu trofejí z podniků ATP Masters, kterých Srb vlastní 37.

Djokovič sice v pavouku turnaje figuruje jako druhý nasazený, ovšem start nemá jistý. Jelikož není očkován proti covidu, americké úřady jej nemusí vpustit do země.

Naopak nechybí současná světová jednička Rus Daniil Medveděv, který však bude kvůli dění na Ukrajině hrát jako neutrální sportovec.

Právě Medveděv byl pro Nadala nejvážnější hrozbou při cestě za jeho dvěma posledními poháry.

Ve finále Australian Open Španěl ruského soka porazil po fantastickém obratu, v Acapulcu uspěl už v semifinále. Nyní se oba tenisté můžou utkat opět mezi poslední čtyřkou.