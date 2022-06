Když vládnou kamarádi. Nadal zaháněl bolest injekcemi, Šwiateková ničila

Vedle vzájemné úcty mají společnou další podstatnou věc. O víkendu se oba stali šampiony Roland Garros. Šwiateková v sobotu získala druhý titul z pařížského grandslamu, Nadal v neděli už čtrnáctý.

Že by si tedy skutečně vyzkoušeli mistrovskou smíšenou čtyřhru?

„Bože, to bych moc ráda,“ zasnila se Šwiateková. „Určitě by to byla skvělá zkušenost. Ale kdy hrál Rafa mix naposledy? Ani nevím a chci, aby se soustředil na dvouhru.“

Jako přední Španělova fanynka mu totiž přeje, aby ještě vydržel v boji se zraněními i soupeři, udivoval sportovní svět, a hlavně ovládl hvězdné dostihy o rekordní počet grandslamových titulů.

Po neděli vypadá pořadí následovně: Nadal 22, Djokovič a Federer 20.

Španěl se od rivalů utrhl až letos. Triumfoval na Australian Open a nyní přidal další titul v Paříži. Přitom ani před jedním turnajem za největšího favorita neplatil.

V Melbourne však dokázal zvrátit finále proti Daniilu Medveděvovi ze stavu 0:2 na sety, na Roland Garros zase navzdory přípravě ovlivněné zraněními ve čtvrtfinále přemohl světovou jedničku Novaka Djokoviče a v duelu o trofej zničil Caspera Ruuda 6:3, 6:3 a 6:0.

Radši zdravé chodidlo než titul

„Dává mi to hodně energie, abych se pokusil dál vydržet a bojovat,“ naznačil při ceremoniálu. Ale přes veškerou snahu je reálné, že Nadal už další grandslam nevyhraje. A v přetahované jej předběhne o rok mladší a vitálnější Srb.

Španěl už během Roland Garros prohlásil, že se obává, že se do milovaného areálu nemusí vrátit. Před finále se vyrojily spekulace, že půjde o jeho poslední zápas kariéry.

Rafael Nadal odpaluje míček těsně předtím, než trefí hráčské lavičky.

Nadal však zatím nekončí. Jak dlouho ještě vydrží, bude záležet na jeho zdraví. Španěla omezuje nevyléčitelný Müller-Weissův syndrom, problém v klenbě chodidla. Kvůli němu měl v Paříži i vlastního doktora, který mu píchal injekce na umrtvení bolesti.

„Chodidlo jsem vůbec necítil,“ přiblížil Nadal po finále. „Všichni ví, co pro mě Roland Garros znamená. A tohle byla jediná cesta, jak mít šanci turnaj znovu vyhrát. Ale nevím, co se stane po turnaji. Pokud nenajdeme řešení nebo aspoň malé zlepšení problému s chodidlem, tak to pro mě bude superobtížné,“ přiznává.

Před duelem o trofej dokonce tvrdil: „Radši bych prohrál a dostal nové a zdravé chodidlo. Život je důležitější než jakýkoli titul.“

Po Paříži plánuje zkusit léčbu, o které doufá, že mu od bolesti uleví dlouhodobě. „Když nezabere, tak budu muset zvážit, jestli nepůjdu na velkou operaci, po které už se nemusím vrátit na konkurenceschopnou úroveň. Tenisová kariéra pro mě vždy byla prioritou, ale nestavím ji nad štěstí v životě.“

To vše by rád Nadal vyřešil co nejdříve, neboť další grandslam – Wimbledon – začíná přesně za tři týdny.

„Budu tam, pokud bude mé tělo připraveno. O turnaj samozřejmě nechci přijít. Mám ho rád, zažil jsem na něm úžasné pocity. Ale nemohu dát jasnou odpověď, jestli budu hrát. Uvidíme, jak půjde léčba.“

Rekord jsem vždy chtěla, raduje se Šwiateková

Naopak zcela jistě se na Londýn chystá Šwiateková. I když se zelenými kurty nemá tolik zkušeností, loni v All England Clubu uhrála osmifinále, bude jednou z favoritek.

Aktuálně si pěstuje už tolikrát zmiňovanou a vskutku úctyhodnou sérii 35 vítězství v řadě. Pokud vyhraje ještě jednou, odpoutá se od Američanky Venus Williamsové a stanoví nové maximum tohoto století.

„Doufám, že na trávě ještě úspěchy přidám, vždycky jsem totiž chtěla nějaký rekord,“ přiznala.

V jedenadvaceti letech jí zbývá spousta času, aby jich vytvořila ještě mnoho. Vážnější hrozba se jí v současné konkurenci nerýsuje.

„Ví, že chce být hladová, fit, hrát dobrý tenis dalších patnáct dvacet let a vyhrát hodně grandslamů,“ domnívá se legendární Chris Evertová, nyní expertka Eurosportu.

A není těžké uhodnout, kdo bude Šwiatekovou při tažení inspirovat. Rafael Nadal, s nímž se před dvěma roky, kdy Paříž ovládla poprvé, začala seznamovat. Od té doby se jeho úspěchům rychle přibližuje.

„Myslím, že se od něj můžu naučit hlavně to, jak bere s klidem všechno, co se kolem něj odehrává. Hráči někdy chápou možnou prohru jako pohromu, zatímco velcí šampioni akceptují, že mohou i prohrát. A tenis si užívají.“

Až tedy Nadal ukončí kariéru, jeho odkaz nezapadne. Šwiateková nyní v Paříži ukázala, že může být důstojnou následnicí.