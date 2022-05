Nadalovy pařížské plány: finále Ligy mistrů a nepříjemný střet se strýcem

Nadal si výlet z areálu antukového grandslamu na Stade de France může dovolit, v sobotu zápas nehraje. „Uvidím, jak se probudím, protože s mým tělem nikdy nevíte, jaká mohou přijít překvapení. Ale mám v úmyslu tam být,“ zopakoval.

Na Roland Garros, na němž usiluje o čtrnáctý titul a dvaadvacátý grandslamový celkově, si zatím počíná suverénně. Po cestě do osmifinále neztratil ani set, v pátek vyřídil Nizozemce Botice van de Zadndschulpa.

„Byl to pro mě velmi dobrý test a taky velmi pozitivní, protože jsem nepochybně odehrál zatím nejlepší zápas na turnaji,“ hodnotil Španěl. „Je to skvělá zpráva, kterou potřebuju potvrdit v tréninku, abych byl připravený na další zápas.“

Španěl Rafael Nadal během třetího kola Roland Garros.

V něm už narazí na nepříjemnějšího soka. Utká se s devátým nasazeným Felixem Augerem-Aliassimem. „Má formu, budu muset hrát na vysoké úrovni,“ ví Nadal.

Konfrontace s 21letým Kanaďanem pro něj tentokrát bude velmi speciální. Augera-Aliassimea totiž vede jeho strýc Toni Nadal, který levorukého zabijáka vypiplal od žákovských let až k největším triumfům.

„Už jsem se s ním bavil po mém zápase. Vím, že se na to budete ptát, ale pro mě je to velmi jednoduché. Toni je můj strýc, takže si nemyslím, že bude schopný přát mi porážku. Nevím, jestli zůstane v lóži, nebo ne, ale je mi to jedno. Nemám s tím žádný problém.“

Nadal se na okruhu bez svého strýce v trenérském štábu pohybuje od roku 2017, stále se však spolu vídají ve Španělově akademii. S talentovaným Kanaďanem začal Toni spolupracovat loni.

Žádal tehdy o synovcův souhlas?

„Ne, ne, on se mě na něco ptát opravdu nepotřebuje. Je dost starý na to, aby dělal vlastní rozhodnutí, nebo ne?“ usmívá se Nadal. „Nemůžu mu dostatečně poděkovat za všechno, co pro mě udělal. Jsme především rodina, která spolu pořád zůstává. On je víc než jen můj strýc.“

Rafael Nadal a jeho strýček Toni Nadal (vlevo) s trofejemi pro vítěze Roland Garros.

I Auger-Aliassime si uvědomuje, že těžko může narušit rodinné pouto stvrzené mnoha společnými triumfy i pády: „Musíme se na to dívat ze širší perspektivy. Rafova kariéra a to, čeho s Tonim dosáhli, je mnohem větší než náš vzájemný zápas.“

Dosud se spolu střetli jen jednou: před třemi lety na antuce v Madridu slavil ve dvou setech Nadal. Auger-Aliassime věří, že se od té doby posunul. I s pomocí Toniho vybrousil pohyb a hru od základní čáry. Svého kouče však otázkami o následujícím soupeři zahrnovat nebude.

„Nemyslím si, že potřebuju přiblížit, jak Rafa hraje. Všichni víme, co dělá dobře, takže nečekám, že mi o něm Toni řekne něco nového. Stejně mi nikdo nedokáže dát přesné rady, jak vyhrát. Nakonec je to na mně, abych šel na kurt a hledal řešení. A kdyby existovala nějaká tajemství, jak Rafu porazit, nevyhrál by to tady třináctkrát, nemyslíte?“

Kanaďan Felix Auger-Aliassime během třetího kola Roland Garros.

Přestože oba borci záležitost uhlazují smírnými slovy, třeba bývalý čtvrtý hráč světa a expert Eurosportu Tim Henman říká: „Musí to být nepříjemné pro všechny, kdo se toho účastní.“

Letošní Roland Garros už podobnou situaci zažilo. Ve druhém kole se Novak Djokovič postavil proti Alexi Molčanovi ze Slovenska, jehož čerstvě vede dlouholetý Srbův kouč Marián Vajda.

„Vůbec se na to netěším,“ připustil před duelem Srb. S nekomfortní situací si však poradil bravurně a zvítězil 3:0.

A dá se čekat, že Nadal si povede stejně. Pokud Real ve večerním finále Ligy mistrů zvítězí, bude mít tu nejlepší přípravu.