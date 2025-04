Dumání a dlouhých úvah už měl čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu dost. Obzvláště v závěrečných letech kariéry se musel často rozhodovat, zda bolavé a zraněními sužované tělo ještě vybičuje k návratu.

Jenže comebacky na dvorce byly čím dál těžší. „Vycítil jsem, že nastal správný čas. Ale trvalo mi to,“ smál se Nadal.

Kdo by se mu také divil. Tenis byl jeho životní láskou a také v náručí s cenou pro sportovní ikony, kterou uděluje Akademie Laureus, hlásil: „Kdybych mohl, pokračoval bych dále. Miloval jsem to, co jsem dělal. Po celou dobu to byla moje vášeň!“

Bývalý španělský tenista Rafael Nadal s cenu pro sportovní ikonu Akademie Laureus.

A přestože se loučil porážkou při daviscupovém duelu s Nizozemskem v natřískané hale v Málaze, kariéru podle svých slov uzavřel šťastný.

„Skončil jsem s klidem a vědomím, že jsem odevzdal všechno a že moje tělo už zkrátka dál nemůže,“ vysvětloval. „Nemohl jsem se dostat na úroveň, jakou jsem potřeboval, abych si mohl pobyt na kurtu i nadále užívat.“

Ostatně si nyní pochvaluje i lepší kvalitu každodenního života. Že může vyjít a sejít schody bez bolesti? „I to je vítaný posun,“ usmíval se během zimy při předávání cen deníku Mundo Deportivo.

Raketu několik měsíců po posledním utkání nevzal do ruky, hrál golf, v únoru prozradil, že si volný čas rád zpestřuje fotbalem.

„Snažím se uspořádat svou další životní kapitolu, chci rozjíždět pár nových projektů. Celkově mám napilno,“ popisoval v únoru na akci Španělského olympijského výboru, kde obdržel ocenění od prezidenta Alejandra Blanca.

Tenisu zůstal nablízku aspoň pravidelným sledováním výsledků a spolehněte se, že na konci května na Roland Garros chybět nebude.

Také proto, že mu pořadatelé na první den grandslamu chystají vzpomínkový ceremoniál na centrkurtu.

„Rafa zanechal stopu v historii Roland Garros mnoha různými způsoby, proto na jeho počest uspořádáme slavnostní ceremoniál. Chceme, aby byl jedinečný a aby to bylo překvapení pro všechny,“ lákala ředitelka turnaje Amélie Mauresmová.

Kolem Nadala bude v Paříži pořádný humbuk jako za časů slavných triumfů. A vůbec nevadí, že už přijede jen v roli nehrajícího návštěvníka.