„Že jsem vyhrál svůj pátý grandslam ve stejném věku jako Rafa, se mnou zůstane navždy. Je to pro mě velká čest, on je mou velkou inspirací,“ vyznával se Alcaraz poté, co v neděli ve strhujícím finále Roland Garros přetlačil Jannika Sinnera 4:6, 6:7, 6:4, 7:6 a 7:6.

I Nadal se na svůj pátý grandslam pořádně nadřel. Ve Wimbledonu 2008 udolal v asi ještě velkolepější řeži Rogera Federera 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7 a po čtyřech triumfech na antukovém svátku v Paříži poprvé prorazil jinde.

V tomhle ohledu je jeho nástupce komplexnější: nejprve ovládl US Open (2022), poté londýnskou trávu (2023 a 2024) a Roland Garros přidal do sbírky až jako poslední (2024 a 2025).

Tenisovou pouť má tedy rozjetou snad ještě slibněji. Už na jejím začátku umí dominovat na všech površích, kdežto Nadalovi trvalo, než své mistrovství přenesl i na jiné než oranžové dvorce.

Ostatně sám loni prohlásil: „Když jsem byl ve stejném věku jako Carlos, měl jsem mnoho herních aspektů horších. Třeba servis, voleje i bekhend… On má všechny předpoklady k tomu, aby prožil neskutečnou kariéru.“

Oba vyznávají odlišné pojetí tenisu a také hrají jinou rukou – rodák z Mallorky soupeře drtil svalnatou levačkou, klučina z Murcie zase spoléhá na pravačku, kterou má rovněž pořádně vypracovanou.

Zatímco Nadal za každé situace zachovával zarputilý výraz, Alcaraz se mnohdy i ve vypjatých momentech usmívá.

Carlos Alcaraz reaguje směrem k publiku ve finále Roland Garros.

Spojuje je odhodlání rvát se do poslední chvíle a za jakéhokoli stavu. Starší z nich, jenž loni ve 37 letech ukončil kariéru, povstal ze stavu 0:2 na sety třeba ve finále Australian Open 2022, jeho učeň v neděli předvedl stejný kousek, a navíc odvrátil i tři mečboly.

„Když jsem prohrával a už neměl žádnou sílu, snažil jsem se myslet na Rafu a jeho comebacky,“ prozradil poté. „On byl vždycky mým idolem, tak jsem chtěl bojovat stejně jako on.“

Před rokem si na olympijských hrách v Paříži vyzkoušeli společnou čtyřhru a vypadli ve čtvrtfinále, znovu se pak sešli ve španělském týmu pro listopadové finále Davis Cupu, které bylo Nadalovou rozlučkovou akcí.

Zároveň si proti sobě zahráli tři oficiální utkání, Nadal vyhrál první dvě, ale potřetí se radoval Alcaraz.

Jejich sportovní cesty jsou zkrátka propletené. Alcaraz ke slavnému krajanovi logicky vzhlížel: když ve Španělsku začínáte s tenisem, těžko najdete lepší vzor.

Jenže hlavně v době, kdy se mezi nejlepší teprve prodíral, ho neustálé srovnávání s Nadalem dráždilo.

Slýchat své jméno ve spojení s takovouto legendou je sice velkou poctou, ale po čase se to omrzí. „Když jste mladí a pořád vás přirovnávají k někomu, kdo je na okruhu tolik let, někdy už jste z toho unavení. Vytváří to na vás velký tlak,“ přibližuje Alcaraz. „Proto nechci být Rafův nástupce. Chci být Carlos Alcaraz.“

Po nedělní parádě už nikdo nepochybuje o tom, že si razí vlastní cestu. A že ukazuje ještě lepší výkony než Nadal v jeho věku.

Vždyť i legendární John McEnroe po finále říkal: „Myslím si, že Sinner i Alcaraz by byli proti Nadalovi v jeho nejlepších letech na antuce favorité. Tak se tenis posunul. Ale nemyslím si, že mohou vyhrát přes dvacet grandslamů, protože to je příliš vysoká meta.“

Nadal zakončil bohatou kariéru s 22 tituly, víc jich posbíral jen Novak Djokovič. Hned 14krát Španěl úřadoval na Roland Garros.

Za jeho úspěchy mu pořadatelé nechali na největší pařížský dvorec umístit pamětní destičku s otiskem jeho boty, což má pochopitelně velkou symboliku i pro Alcaraze.

„Mít na kurtu Philippa Chatriera kousek Rafy je pro mě při zápasech obrovskou motivací,“ nezastírá.

Svými výkony i šarmantním a pozitivním vystupováním dokazuje, že skutečně může jít ve šlépějích svého slavného krajana.

Ale ne jako Rafael Nadal druhý.

Nýbrž jako Carlos Alcaraz první.