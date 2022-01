V případě vítězství by navíc ovládl každý z podniků velké čtyřky minimálně dvakrát, což před ním v mužích svedli jen Rod Laver, Roy Emerson a právě Djokovič. „Je to pro mě naprosto nečekané. Samozřejmě teď je mým cílem turnaj vyhrát, ale dárek už je pro mě jen to, že tu můžu být a hrát tenis,“ připomíná Nadal, že v posledních měsících nezažíval ideální období.

Po tom všem, čím jsem si prošel, beru věci z trochu jiné perspektivy. Rafael Nadal