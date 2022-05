Nadal zahajuje antukovou sezonu. Po měsíční pauze. S pochybami i vírou

Nadal na okruhu chyběl více než měsíc. Za fantastický začátek sezony, kdy ovládl Australian Open i akce v Melbourne a Acapulku, totiž zaplatil únavovou zlomeninou žebra. Od prohraného finále v Indian Wells 20. března pauzíroval, raketu znovu uchopil až před dvěma týdny. Ale i když nestihl ideální přípravu, v Madridu chce hrát.

Wimbledon bez Rusů a Bělorusů? Nespravedlivé Rafael Nadal se přidal k těm, kteří nesouhlasí se zákazem startu ruských a běloruských tenistů ve Wimbledonu. „Myslím, že vůči mým kolegům jde o nespravedlivé rozhodnutí. Oni za válku nemůžou,“ citovala pětatřicetiletého Nadala agentura Reuters. „Uvidíme, jak se to bude v nejbližších týdnech vyvíjet,“ přidal Nadal a připomněl, že pořadatelé Wimbledonu rozhodli na základě opatření britské vlády. „Když vláda uvalí sankce, tak musíte poslechnout,“ dodal. (ČTK)

„Byly to pro mě obtížné týdny, protože zranění žebra je velmi omezující,“ přiznal. „Takže jsem na turnaj dorazil v komplikované situaci a předem vím, že to bude těžké.“

Domácí hvězda má coby nasazená trojka v prvním kole volný los, ve druhém narazí v úterý, či ve středu na vítěze duelu mezi Kazachem Bublikem a Srbem Kecmanovičem.

V hlavním městě své vlasti triumfoval pětkrát, ovšem ví, že letos bude na titul útočit jen těžko.

„Mým hlavním cílem je Paříž,“ zdůrazňuje, že ve své antukové fazoně chce být hlavně od 22. května, kdy začíná Roland Garros.

Antukový svátek si podmanil už třináctkrát, a pokud uspěje i nyní, získá svou 22. grandslamovou trofej. Novak Djokovič a Roger Federer jich mají dvacet.

Rafael Nadal trénuje před turnajem v Madridu.

Než se pustí do další velké mise, může startovat ještě příští týden na Masters v Římě, případně na menších podnicích v Ženevě a Lyonu.

Což k rozehrání před grandslamem nemusí stačit.

„Myslím, že to Rafa bude mít těžké,“ přemítá Mouratoglou. „Naštěstí pro něj má hodně sebevědomí ze začátku sezony, ale víme, jak moc má rád, když si může před Roland Garros zahrát hodně zápasů. Potřebuje cítit kontrolu.“

Vlažnější začátky na antuce

A francouzský kouč upozorňuje, že Nadalovi většinou pár týdnů a turnajů trvá, než ji získá.

„Hodněkrát na začátku antukové sezony nehrál dobře. Třeba loni,“ připomíná, že před rokem na své první akci na oranžových kurtech vypadl Španěl už ve čtvrtfinále.

Následně sice dobyl trofej v Barceloně, ale v Madridu znovu klopýtl mezi osmi nejlepšími.

A byť neprohrál s žádnými otloukánky - zdolali jej Andrej Rubljov a Alexander Zverev -, jeho sokové vycítili příležitost.

Přímo na Roland Garros ji zužitkoval Djokovič, který Nadala v semifinále zaskočil bezvadným výkonem. A Srb pak uspěl i v boji o titul.

I proto letos Španěl musí být na antuku obzvlášť nažhavený. Touží znovu zabrat své království.

Změnil styl

Ještě před turnajem stihl v Madridu fotbal, v sobotu obstaral slavnostní výkop utkání Realu proti Espaňolu. Bílý balet zvítězil 4:0 a stvrdil zisk domácího titulu. A že na tak významnou událost pozval právě Nadala, ilustruje tenistovu popularitu.

Levoruký dříč patří k nejvýraznějším sportovcům planety už roky, svůj status ještě umocnil lednovým triumfem na Australian Open. Získal uznání za bojovnost, vždyť finále otočil ze stavu 0:2. A udivuje i dlouhověkostí, grandslam ovládl v 35 letech. Což přimělo trenéry zanalyzovat jeho herní styl a porovnat jej s dřívějškem.

„Rafa začal hrát mnohem agresivněji. Dřív vyhrával v dlouhých výměnách, teď častěji postupuje do kurtu, aby výměny kontroloval a zkrátil,“ všímá si Mouratoglou. „Taky přidal čopy a zlepšil voleje. Pokud by tyhle změny neudělal, nevěřím, že by byl takovým hráčem, jakým je dnes.“

Proto jej není radno odepisovat ani ve svízelných situacích.