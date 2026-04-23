Rafa 2.0? Španělsko má další diamant, velebí ho Becker. Kdo je šikovný Jódar

Markéta Plšková
  16:11
Když se řekne španělský tenis, vybaví se vám nejspíš světová dvojka Carlos Alcaraz či legendární Rafael Nadal. Aktuálně se ale čím dál častěji zmiňuje ještě jedno jméno - Rafael Jódar. Devatenáctiletý hráč, který se za poslední rok posunul o více než 800 míst a nedávno vyválčil svůj první titul na okruhu ATP.
Rafael Jodar na prestižním turnaji v Madridu. | foto: Reuters

Jódar momentálně bojuje na prestižním podniku v Madridu, kde si v pátek zahraje druhé kolo proti nasazené pětce Alexi de Minaurovi z Austrálie. „Na tenhle turnaj jsem se opravdu těšil, ale věděl jsem, že musím odehrát solidní zápas od začátku do konce,“ komentoval své vítězství v prvním kole nad Nizozemcem Jesperem de Jongem.

Premiérovou výhru na centrálním dvorci ikonického stadionu Caja Mágica si obzvlášť užil. Jódar totiž bydlí asi jen dvanáct kilometrů od tohoto místa a jako malý chodil s rodiči na místní turnaj coby fanoušek.

Kopřiva v Madridu jasně přehrál Číňana, uspěli i Macháč, Plíšková a Siniaková

„Byl to asi jeden z nejlepších týdnů v roce,“ vzpomínal nedávno. Teď po otočce v prvním kole napodobil gólovou oslavu mladého fotbalisty Judea Bellinghama, na objektiv jedné z kamer později napsal: Hey Jude. Jeho idol z Realu Madrid navíc Jódarovo vystoupení sledoval přímo na kurtu.

„Nevěděl jsem, že tu bude, znamenalo to pro mě hodně. Je to skvělý člověk. Jsem moc vděčný, že přišel. Je pro mě vzorem, je to můj nejoblíbenější fotbalista,“ líčil Jódar na tiskové konferenci. S hráči ze svého oblíbeného týmu už se tenisový talent setkal v roce 2024, kdy si podmanil juniorskou soutěž na US Open.

Tehdy se o něm mluvilo jako o velkém talentu, byl ale ve stínu úspěšnějších vrstevníků. Minulý rok tak okusil univerzitní soutěž ve Spojených státech a až letos se definitivně rozhodl, že chce objíždět ty nejlepší tenisové turnaje.

rafa.jodarr

Muchas gracias al @realmadrid por haber hecho este sueño realidad.
Ha sido un placer haber conocido en persona a los mejores jugadores del mundo y vivir una de las noches mágicas del Bernabéu.
Hoy y siempre...¡Hala Madrid y nada más!

7. října 2024 v 19:09, příspěvek archivován: 23. dubna 2026 v 14:23
oblíbit odpovědět uložit

A rozhodně se mu daří. Vždyť na konci loňského března se krčil na 911. místě žebříčku. Aktuálně už pronikl do elitní padesátky, teď mu patří 42. příčka. Zazářil hlavně na nedávných turnajích v Barceloně, kde došel až do semifinále, a v Marrákeši, kde porazil mimo jiné i Tomáše Macháče a poprvé v kariéře triumfoval.

Najednou jste o něm mohli číst oslavné texty, ve kterých se často objevovalo jméno Nadal. Přece jen i Jódar se jmenuje Rafael, první titul získal na antuce ještě před dovršením dvacátých narozenin. Srovnání s majitelem rekordních 14 trofejí z Roland Garros se tak na první dobrou nabízí.

Se svým tenisovým vzorem se mladý Španěl setkal na loňském Turnaji mistrů pro hráče do dvaceti let, už od dětství si z něj bral inspiraci. „Mentálně byl ze všech nejlepší, nikdy se nevzdal. Soustředil se na každý moment zápasu.“

Také Jódar je vyzdvihován pro svou mentální sílu, ačkoliv je mu pouze 19 let a ve svém týmu nemá žádného psychologa. „Myslím, že nejvíc mi pomáhají rozhovory, které vedu s rodinou. Vím, že se nezměním, i když dosáhnu velkého úspěchu. Zůstanu stále pokorný.“

Jódarovým trenérem je jeho otec, středoškolský učitel tělocviku, který v mládí řádil u basketbalových košů. Postupem času ale přesedlal na tenis, aby mohl svému synovi na kurtech předávat rady.

„Hodně mi pomáhá, budujeme tým, ve kterém se cítím komfortně,“ libuje si mladý tenista. „Táta je pro mě tou největší životní oporou, chce pro mě jen to nejlepší. I když se mnou není na turnaji, vždycky cítím jeho podporu. Prožili jsme spolu už spoustu krásných momentů.“

Dá se ovšem čekat, že ty nejhezčí je teprve čekají.

I Alcaraz svého mladšího kolegu chválí. „Je to vynikající hráč. Tento rok už dokázal úžasné věci.“ Aktuální světová dvojka ovšem není jediná, kdo talentovaného mladíka v poslední době velebí. Po triumfu v Marrákeši se na jeho adresu ozval také legendární Boris Becker.

„Velký talent!“ napsal bývalý německý tenista na síti X. „Miluju, jak je v mladém věku klidný a vyzrálý. Španělsko má štěstí, že má ve svém arzenálu další diamant...“

Drahokam jménem Jódar se teď musí postupně obrousit a ustálit se v nové pozici. Protože jak sám přiznal, třeba na tiskové konference a rozhovory s novináři si ještě úplně nezvykl. „Chápu, že se tyhle věci musí dělat. Nakonec se přizpůsobím, jen musím všechno pořádně poznat.“

Ovšem mezitím už budou čím dál častěji fanoušci poznávat jeho.

