Čtyřiadvacetiletý Ital před týdnem v Madridu stanovil nový historický rekord, když vyhrál pátý podnik kategorie Masters v řadě. Na šestý titul momentálně útočí v Římě. Také drží sérii 24 vítězství za sebou, během nichž ztratil pouhé dva sety. Při zranění největšího rivala Carlose Alcaraze zkrátka nemá konkurenci.
„Jeho výkony jsou oproti všem ostatním strašně konzistentní. A myslím, že ho pohání, stejně jako každého sportovce, ta vítězství. Dodávají mu čím dál víc elánu a sebedůvěry, chce víc a víc. A jenom to z něho srší,“ popisuje pro iDNES Premium Štěpánek, někdejší světová osmička.
Myslím si, že to nebude trvat věčně, někdo se Jannikovi a Carlosovi přiblíží.