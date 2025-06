„Během našeho zápasu bylo vidět, že tenis má v ruce, ví, co na kurtu dělá. Připomenul jsem mu, že talent musí podpořit tvrdou dřinou. Bez ní to nejde. Jen zábavou se nikam nedostane,“ řekl Štěpánek.

Exhibiční zápas bývá v Prostějově tradičním programem finálového dne, letos pořadatelé kromě trojnásobného vítěze místního challengeru Štěpánka přizvali také Mrvu, jenž zápolil i v turnaji, když od pořadatelů dostal divokou kartu.

Jako jediný Čech se Mrva dostal do druhého kola. „Navíc jsem Maxovi radil, ať využije každý den naplno, protože kariéra není nekonečná. Aby nekupoval auta a stavební parcely, ale investoval do sebe a svého týmu. Aby si dal šanci, že až jednou skončí a ohlédne se zpět, bude si moci říct, že udělal maximum a nemusel si nic vyčítat,“ prozradila bývalá světová osmička a bronzový medailista z olympiády.

Jako dvojnásobný vítěz Davis Cupu Štěpánek s nadějí sleduje výsledky nové generace českých tenistů. Dobře si pamatuje, jak náročná byla cesta na vrchol v týmové soutěži. Věří ale, že perspektivní sestava může navázat na úspěchy, kterých Češi dosáhli v letech 2012 a 2013.

„Když vezmu naše tři nejlepší kluky, je tady velký potenciál. Jirka Lehečka mi tenisově připomíná Toma Berdycha. Když se mu daří, je fakt skvělý. Tomáš Macháč umí hrát na všem, je šikovný. Má výborný pohyb, umí hrát i debla. Kuba Menšík se lepší měsíc co měsíc. Může se opřít o fantastický servis a tvrdě pracuje,“ vypočítává hlavní přednosti současných nejlepších daviscupových reprezentantů Štěpánek.

Radek Štěpánek při podepisování autogramů po exhibici s Maximem Mrvou.

„Hráče máme, je výborné, že všichni chtějí Davis Cup hrát. Potřebují, aby se jejich forma sešla v rozhodujících týdnech, což je během dlouhé sezony těžké. Když to vyjde, můžeme se dočkat velkých věcí,“ tuší tenisová ikona.

Tenis zůstává pro Štěpánka důležitou součástí života i osm let po ukončení kariéry. V posledních dvou měsících se pravidelně připravuje na série turnajů legend, která se opět rozběhne v srpnu.

„Těším se, před třemi lety jsme už něco podobného hráli. Všechny nás to bavilo. Za pět dnů, co jsme byli spolu, jsme si toho řekli víc než za celou dobu, kdy jsme cestovali po světě. Atmosféra byla uvolněná, mohlo by to být podobné,“ věří český tenista, jehož spoluhráči v týmu budou Richard Gasquet, Bob Bryan, Marcos Baghdatis, Tommy Robredo, Juan Carlos Ferrero a Mark Philippoussis.

V sobotu si tenisový dril znovu osahal v Prostějově. Duel, který se hrál na čistý čas, skončil netradičním výsledkem 6:3, 0:1, přičemž Mrva získal první sadu a Štěpánek poslední hru.

„Byla to pro mě velká čest zahrát si s takovou legendou jako Radek. Byla to pěkná zábava. Moc jsem si to užil, věřím, že z našeho zápasu měli dobrý pocit i diváci,“ prohlásil Mrva.

„Musím poděkovat za pozvání Miroslavu Černoškovi. Díky němu jsem i mohl opět vychutnat podporu zdejších fanoušků. Prostějovský turnaj jsem vyhrál třikrát, to se mi jinde nepovedlo. Mám z těch finálových zápasů vzpomínky, na které nikdy nezapomenu,“ dodal Štěpánek.