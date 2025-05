Díky za tipy. Štěpánek radil světové jedničce, obdivuje Menšíka: Nejvíc inovuje

„Těším se, až uvidím zblízka, jak mu to lítá,“ usmíval se bývalý osmý hráč světa a dvojnásobný vítěz Davis Cupu na tiskové konferenci právě před největším mužským turnajem v Česku. „Já jsem v přípravě už asi dva měsíce. Nejen kvůli této exhibici, prostě se snažím hrát, trénovat a hýbat se. Takže snad budu v takové kondici, abych se tenisem stále mohl bavit,“ doufá 46letý harcovník.

Trénujete na nějakou konkrétní výzvu?

Za pár týdnů bychom měli začít hrát Legends Team Cup, čekám jen na potvrzení, že se akce opravdu uskuteční. Tělo mi zatím zaplaťpánbůh drží, starám se o něj, jak nejlíp umím, ale nároky na něj samozřejmě nemůžu mít takové, na jaké jsem byl zvyklý.

Co vás mezi legendami čeká?

První zastávka by měla být za tři týdny na ostrově Svatého Bartoloměje v Karibiku. Hrají tři týmy, každý z nich má pět hráčů a kapitána. A ke konci roku by mělo být velké finále. Týmy jsou až brutálně nabité, myslím, že je se na co těšit.

S kým jste ve družstvu?

S Francouzem Gasquetem, Američanem Bobem Bryanem, Kypřanem Baghdatisem, Španělem Robredem a kapitánem je Australan Philippoussis.

Osmatřicetiletý Gasquet ještě dostal volnou kartu na Roland Garros.

Ano, tam ukončí kariéru a rovnou přechází na tuhle akci. Myslím, že chtějí vytvořit platformu, aby hráči, kteří skončí, mohli ještě s tenisem pokračovat. V golfu mají seniorskou tour, takže tohle by mohla být podobná záležitost.

Cítíte se v dobré formě?

Myslím, že ze strany je to v pořádku, ale rameno trochu usnulo, takže se ho snažím rozhýbat.

Sledujete současnou českou generaci Menšík, Macháč, Lehečka?

Všichni tři se navzájem předskakují, jejich pořadí se mění každý týden, ale je vidět, že nejvíc se lepší Kuba Menšík. Zápasy zvládá fantasticky po emoční i herní stránce, může se opřít o skvělý servis, je vidět, že na své hře pracuje. Jak v takhle mladém věku zvládá těžké momenty, je obdivuhodné. Myslím, že má jasno, kam a jak chce dojít, a každý den na tom tvrdě pracuje.

Co jeho starší krajané?

Jirkovi Lehečkovi se výborně povedl začátek roku. Má velkou hru, ale když se mu nedaří, je to vidět. Trochu mi tenisově připomíná Berďu (Tomáše Berdycha): když mu to jde, tak super, ale když ne, tak se mu těžko hledají únikové cesty. A Tomáš Macháč hraje zase úplně jiný tenis než ti dva. Skvěle se hýbe, je šikovný, fantasticky returnuje a umí i debla.

Kam až to podle vás mohou dotáhnout?

Potenciál mají obrovský, ale uvidíme. Teď jsou všichni kolem dvacítky, kde už každé další místo nahoru setsakramentsky bolí. Stále se musí inovovat a vidím, že nejvíc zatím inovuje Kuba.

Může jednou vyhrát i grandslam?

Samozřejmě je to přání všech. Cesta je dlouhá, ale základ jeho tenisu, že se může opřít o servis a může hrát na všech površích, mu dává hodně plusových bodů, aby se mu to povedlo.

Co říkáte na strádání Novaka Djokoviče?

Ať chce, nebo ne, tak čas letí. Ze všech hráčů to oddaluje nejvíc, ale někdy musí skončit i on. Myslím, že co se týče tenisu a mentální stránky, tak když opravdu chce a je připravený, tak pořád může porazit kohokoliv. Ukazoval to loni. Teď dlouho nevyhrát titul, na své poměry prohrává extrémně brzo, ale jak ho znám, tak když si dá něco do hlavy, nevzdá se toho.

Věříte, že ještě vybojuje 25. grandslam?

Ve svém věku má největší šanci asi na trávě a betonu, uvidíme, s čím přijde na Roland Garros. Zachytil jsem, že se rozešel s Andym (Murraym, který ho letos trénoval), takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ale nikdy v životě si ho nedovolím odepsat. Zkušenosti má a je velký šampion.

Loni v listopadu jste si zatrénoval s Jannikem Sinnerem. Byl to fičák?

Jo, byl. V Monte Carlu jsem se potkal s jeho trenérem Darenem Cahillem, který se mě ptal, jestli si nechci zahrát. Tak říkám, že spolu si klidně zahrát můžeme, ale on na to: „Ne my dva spolu, ty s Jannikem!“ A bylo to pro mě strašně příjemné.

Čím vás Sinner nejvíc ohromil?

Během pár minut mi bylo jasné, proč je první na světě, a ani nemusel chytnout raketu do ruky. Jakou atmosféru mají v týmu, jak o tenise přemýšlejí… Já jsem tam přišel, abych stál na druhé straně kurtu a hrál to, co on potřebuje, ale ještě předtím, než jsme začali, mi řekli, že když cokoli uvidím, tak jim to mám hned říct.

Co jste odpověděl?

Že myslím, že jsou v pohodě. Ale Daren mi říkal, že Jannik je student tenisu a chce slyšet všechno. Měli jsme hrát čtyřicet minut a nakonec to byla skoro hodina a půl. Dělal jsem, že pořád můžu, ale ke konci už jsem nemohl. Mají spolu velmi otevřený vztah postavený na důvěře a skvělé atmosféře. Ten kluk o tenise extrémně přemýšlí a myslím, že díky tomu je tam, kde je.

Dal jste mu nějaké rady, jak hrát voleje?

Dal. Teď jsme se spolu viděli po turnaji v Monte Carlu, když mohl začít trénovat (po vypršení trestu za doping), chvilku jsme si povídali a říkal mi: „Díky za tipy, je to lepší.“

A jak žijete, když zrovna nehrajete tenis?

Starám se o dvě krásné dcery. Do doby, než skončí ve škole, se snažím postarat o své věci. Ať už podnikání, nebo sport, občas se stihnu dostat i na golfový green. A odpoledne se snažím trávit s dětmi. Tím že máme dvě, tak žena jezdí s jednou na jeden kraj Prahy, já s druhou na druhý. Mám v životě krásný balanc a užívám si každý den.

Hrají holky tenis?

Ano, ale jen jednou týdně. Jinak dělají všechno: plavání, tancování, malování... Snažíme se je neustále držet v pohybu a je to s nimi velká zábava. I když náročná.