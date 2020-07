Nadal slíbil účast v Madridu, US Open tedy nejspíš neplánuje

Tenisový kalendář je pro zbytek této sezony kvůli koronaviru zcela jiný než obvykle. Místo květnových turnajů na antuce se Madrid či Roland Garros uskuteční až na podzim a až po akcích na amerických betonech.

US Open bez diváků začne 31. srpna a skončí 13. září, den nato odstartuje Masters na madridské antuce.

Čtyřiatřicetiletý Nadal v Paříži vyhrál již dvanáctkrát a mohl by letos získat 20. grandslamový titul, čímž by vyrovnal rekordmana Rogera Federera. V New Yorku o to podle všeho usilovat nebude. Řediteli madridského turnaje Felicianu Lópezovi totiž svou účast potvrdil.

„Uvidíme se v září v Madridu. Doufám, že to té doby půjde vše dobře,“ napsal mu dnes Nadal, pětinásobný šampion podniku ve španělské metropoli. Roland Garros pak má termín od 27. září.