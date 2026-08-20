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Půlnoční senzace proti frustrované Sabalenkové. Nemám slov, žasla Bejlek

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  9:40
Sára Bejlek se hecuje v osmifinále turnaje v Cincinnati.

Sára Bejlek se hecuje v osmifinále turnaje v Cincinnati. | foto: Profimedia.cz

Sára Bejlek se hecuje na turnaji v Cincinnati.
Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati.
Sára Bejlek na turnaji v Torontu.
Česká tenistka Sára Bejlek během zápasu proti Ize Šwiatekové na turnaji v...
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Nad centrálním dvorcem tenisového areálu v Cincinnati, který loni zkrášlila přestavba za pět a půl miliardy korun, už dlouho vládla černočerná obloha. Diváci ale zůstali na tribunách i do takto pozdních hodin. Chtěli vidět, jestli Sára Bejlek dotáhne utkání se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou k senzační výhře. A dvacetileté Češce se to povedlo.

„Je to neuvěřitelný pocit. Jsem obrovsky šťastná. Nemám slov,“ soukala ze sebe bezprostředně po životním triumfu. Bělorusku v osmifinále nabitého turnaje WTA 1000 přemohla 7:6 a 6:4.

Ve tváři měla šťastný a zároveň nevěřícný výraz. Vždyť předtím na soupeřku z top 10 nikdy nevyzrála – a teď najednou porazila žebříčkově vůbec nejlepší hráčku.

Bejlek šokovala světovou jedničku! Po životní výhře je v Cincinnati ve čtvrtfinále

Naopak frustrovaná Sabalenková okamžitě zmizela z kurtu a jistě přemýšlela, proč se jí v poslední době nedaří. Od března se nedostala do jediného finále, což je pro tenistku jejího formátu podivné. Po Cincinnati jí navíc hrozí, že o post světové jedničky přijde.

Ani dvacetiletá česká levačka v posledních měsících nezažívala bezproblémové období.

V únoru se sice blýskla titulem z akce WTA 500 v Abú Zabí a vystřelila ke třicáté pozici světového pořadí, ale pak ji forma opustila. Trápila ji zranění. Až v červenci opět vyhrála dva zápasy za sebou.

Nyní znovu ukazuje, že umí být nebezpečná pro kohokoliv.

Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati.

Ještě před Sabalenkovou v Cincinnati vyřadila krajanky Karolínu Plíškovou (6:0, 6:2), Barboru Krejčíkovou (7:6, 6:4) a Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou (4:6, 6:1, 6:2).

Působivá série výher.

Proti běloruské ranařce slavila díky skvěle zvládnutým koncovkám. V tiebreaku prvního setu otočila stav 1:5 na 9:7 a ve druhé sadě získala od stavu 1:4 pět gamů v řadě.

Hned první mečbol proměnila svým třetím esem v zápase, naopak Sabalenková, jindy vyhlášená dělovým podáním, za celé utkání nezaznamenala ani jedno!

Bejlek přitom měří jen 157 centimetrů, kdežto Běloruska má přes metr osmdesát.

Že se nemůže dostat do optimální pohody, čtyřnásobná grandslamová vítězka ukazovala třeba odhozením rakety či vzteklými grimasami. Bejlek sice porazila na vítězné údery 39:17, ale měla i více nevynucených chyb – 43:22.

I proto se před půlnocí místního času, kdy dramatické utkání skončilo, radovala česká outsiderka.

Sára Bejlek se hecuje na turnaji v Cincinnati.

„Snažila jsem se nebýt nervózní a hrát podle pocitu,“ popisovala. „Tahle výhra mi určitě dá hodně sebevědomí. Věřila jsem si, nehledě na skóre. Bylo to hodně nahoru a dolů, ale povedlo se mi to.“

Ve čtvrtfinále akce WTA 1000 je poprvé v kariéře. V pátek se v něm střetne s domácí Madison Keysovou, taktéž grandslamovou šampionkou.

Už teď má jisté, že si vylepší žebříčkové maximum, po turnaji se ze 35. příčky posune minimálně o čtyři pozice.

A už příští neděli začíná poslední grandslam sezony US Open.

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