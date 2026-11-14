Půlka tenistek jsou lesby, říkal kouč soupeřky Noskové. Taky válčil na frontě

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  16:12
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Ukrajinský tenista Sergij Stachovskij se na turnaji Prague Open zahřívá v bundě s logem armády své země. | foto: Martin Sidorják / I.ČLTK Prage Open

Vzhledem k tomu, že její trenér zůstal doma se ženou, která očekává narození dítěte, musela Elina Svitolinová pro Turnaj mistryň najít náhradu. Do Indian Wells vzala bývalého tenistu Sergije Stachovského a spolupráce jim svědčí – Ukrajinku v sobotu čeká semifinále proti Lindě Noskové. Paradoxní je, že Stachovskij se v minulosti o ženském tenise vyjadřoval dosti nevybíravě.

Dnes 40letý bývalý profesionál to dotáhl nejvýš na 31. místo světového žebříčku a na okruhu ATP vyhrál čtyři singlové tituly. Nejvíc se proslavil vítězstvím nad Rogerem Federerem ve druhém kole Wimbledonu 2013.

„Když se vrátím na Ukrajinu, často spolu trénujeme. Hodně mi pomohl s forhendem a voleji na síti,“ popisovala Svitolinová v Indian Wells, proč pro Turnaj mistryň oslovila právě jeho. „A taky je mým blízkým přítelem, známe se už velmi dlouho.“

Pod jeho dohledem se dvaatřicetileté rodačce z Oděsy daří – ve skupině porazila Karolínu Muchovou a v pátek překvapivě i Arynu Sabalenkovou. V sobotu zhruba od 23:00 SEČ zabojuje proti Noskové o postup do finále.

Fandit a radit přímo u kurtu jí bude i Stachovskij. Ale mnozí nezapomněli na jeho kontroverzní minulost.

„Po všech těch s*ačkách, které řekl o ženském tenise, je opravdu znepokojující vidět ho v roli kouče na okruhu WTA,“ napsal na sociální síť X renomovaný novinář Ben Rothenberg.

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V roce 2017 v rozhovoru pro ukrajinský sportovní web XSport.ua Stachovskij zpochybňoval celkovou úroveň ženského tenisu a také prohlásil: „Na okruhu WTA je skoro každá druhá hráčka lesba. Představte si to – polovina z nich. Takže na tenis bych svou dceru určitě nedal.“

Za tento výrok se na něj snesla ostrá kritika, například od Martiny Navrátilové.

Ukrajinský tenista později prohlásil, že jeho slova byla vytržena z kontextu a že má s některými hráčkami a jejich trenéry skvělý vztah. A právě proto prý ví, jak to v ženském tenise údajně je.

Ukrajinský tenista Sergij Stachovskij na turnaji Prague Open

Také byl jedním z nejhlasitějších odpůrců toho, aby ženy dostávaly na grandslamech stejné finanční prémie jako muži. Argumentoval tím, že muži hrají na tři vítězné sety a že okruh ATP obecně zajímá více diváků.

Ale v poslední době si vysloužil naopak úctu a obdiv. Poté, co jeho zemi na jaře 2022 napadlo Rusko, dobrovolně narukoval do armády a až do letošního září, kdy byl demobilizován, se aktivně podílel na obraně. Dokonce působil i ve speciálních jednotkách.

„Je to strašné, Rusové střílejí, kam chtějí, vraždí civilisty. Není to válka proti armádě, je to válka proti národu. Mě život zatím šetří, protože jsem pořád tady,“ vyprávěl pro dokumentární sérii Linie.

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Kvůli tomu, že se vydal na frontu, se mu rozpadlo manželství a dlouho nemohl vídat své tři děti.

Po službě v armádě se chtěl věnovat hlavně svému vinařství, které v době jeho nepřítomnosti strádalo. Ale když ho oslovila kamarádka Svitolinová, vyrazil s ní na dobrodružství do Indian Wells.

A kdo ví, jestli s ní nebude jezdit častěji, když jí pomohl k cennému úspěchu.

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