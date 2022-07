Berdych se Štěpánkem si zahrají v srpnu na turnaji legend, Lendl bude kapitánem

„Jde o soutěžní turnaj a ne jen o ledajaké hraní. Musím na to být připraven. Je to pro mě velká motivace zkusit vrátit staré časy. Mám sice už děti a rodinu, ale beru to velmi vážně. Pokusím se být připraven, jak to jen nejlépe půjde,“ řekl Štěpánek na webu soutěže.

Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Karviné, který ukončil kariéru v roce 2017, bude členem výběru osminásobného grandslamového vítěze Lendla. Ten si v červnu v Londýně vybral do týmu také Australana Lleytona Hewitta, Němce Tommyho Haase a Španěly Davida Ferrera a Juana Carlose Ferrera.

Šestatřicetiletý Berdych bude ve výběru wimbledonského vítěze Cashe. Jeho spoluhráči budou Francouz Jo Wilfried Tsonga, Kypřan Marcos Baghdatis, Argentinec David Nalbandian a Španěl Tommy Robredo.

Vedle chorvatské Puly by se měl turnaj hrát také od 9. do 12. listopadu v Dubaji. Celková výše odměn v tomto roce činí jeden milion eur. Do Legends Team Cupu se mohou dostat pouze hráči starší 33 let, kteří byli v první dvacítce žebříčku ATP.