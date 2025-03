Alcaraze citovali v žalobě na velké tenisové organizace. Nikdo mi o tom neřekl, uvedl

Asociace založená před pěti lety Novakem Djokovičem a Vaskem Pospisilem zažalovala u newyorského soudu mužskou ATP, ženskou WTA, mezinárodní federaci ITF a agenturu pro bezúhonnost tenisu ITIA. Označila je za „kartel“ a vyčítá jim mimo jiné řízení tenisu bez ohledu na blaho hráčů.

V jedné části dokumentu o 163 stránkách je citován i čtyřnásobný grandslamový šampion Alcaraz, jenž v loni září kritizoval nabitý tenisový kalendář.

„Překvapilo mě to, protože mi o tom nikdo neřekl. Včera jsem viděl na sociálních sítích, že do dokumentů dali něco, co jsem řekl na tiskové konferenci, ale já o tom nevěděl. Upřímně řečeno ten dopis nepodporuju, protože mi o tom nikdo neřekl,“ řekl Alcaraz novinářům na turnaji v Miami.

Pospisil uvedl, že PTPA před podáním žaloby hovořila s více než 300 tenisty a získala velkou podporu, i od hráčů z úplné špičky. „Jsou tam věci, s kterými souhlasím, a jiné věci, s nimiž nesouhlasím. Nicméně celkově to nepodporuju,“ řekl Alcaraz.