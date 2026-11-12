Průměrně 53 chyb na zápas. Proč? Hrajeme poslepu, stěžují si tenisové hvězdy

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  16:23
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Zklamaná Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells

Zklamaná Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells | foto: Reuters

Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Karolína Muchová ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells
Karolína Muchová během druhého zápasu na Turnaji mistryň v Indian Wells.
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Na Turnaji mistryň v kalifornském Indian Wells tenistky odehrály zatím osm singlových zápasů a dohromady v nich napáchaly 424 nevynucených chyb. Také statistika dvojchyb je na prestižní akci pro osm nejlepších hráček sezony poměrně vysoká, momentálně jich nasbíraly průměrně jedenáct na utkání.

Samozřejmě můžeme vinit únavu z náročné sezony, ale teniskám vadí ještě jedna věc: slunce.

Duely na letošním WTA Finals totiž mají nezvyklé pořadí. Nejprve se hrají oba zápasy dvouhry, až pak ke svým utkáním nastupují deblistky. Organizátoři zřejmě vyhověli evropskému televiznímu trhu, který má zrovna hlavní vysílací čas, tenistky tak ale začínají přesně v poledne kalifornského času.

V listopadu tam teploty atakují třicet stupňů, počasí je mnohem náročnější než při březnovém podniku WTA 1000. A ostré slunce nesvítí přímo nad nimi, ale po obloze se pohybuje níž a vadí ve výhledu.

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„Vůbec nemají lehké podmínky,“ konstatovala ve vysílání CANAL+ Sport bývalá světová pětka Lucie Šafářová. „Viděli jsme, že stín nepříjemně postupoval kurtem, slunce je velmi nízko. Sama si pamatuju z US Open, že když je slunce tak nízko, je to dost oslepující.“

Z čehož pak mimo jiné pramení zmíněné chyby. Také Karolína Muchová jich ve svém druhém zápase, ve kterém ve středu podlehla Elině Svitolinové 6:3, 2:6, 2:6 a ztratila šanci na postup do semifinále, udělala dost. Zapsala 39 nevynucených minel a osm dvojchyb.

Což ale přičítala už zmíněné únavě. „Neměla jsem moc energie a nebyla jsem u balonů dobře nohama,“ postěžovala si v rozhovoru pro Tenisový svět.

Bylo vidět, že jí v zápase proti ukrajinské soupeřce postupně dochází síly. Sice odmítla, že by ji limitovalo bolavé zápěstí, během duelu si ho však zavazovala. Navíc specifické podmínky luxusního komplexu Muchové dlouhodobě nevyhovují.

Karolína Muchová během druhého zápasu na Turnaji mistryň v Indian Wells.
Linda Nosková se soustředí na úder ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian...

„Musím říct, že se mi tady nehraje úplně nejlépe ani v březnu. Kurty jsou pomalejší, je tady sucho a balony hodně létají,“ přiznala po úvodní prohře s Arynou Sabalenkovou.

I světová dvojka z Běloruska ostré slunce zkritizovala. „Bylo to hodně zrádné. Slunce, stín. Občas jsem podávala skoro naslepo,“ řekla. Během dvou duelů, které zatím v Indian Wells odehrála, zapsala deset dvojchyb.

Ale ani ve výměnách není podle tenistek situace úplně ideální. „Sluníčko bylo z jedné strany hodně nepříjemné. Nebylo toho moc vidět, takže jakýkoliv míček, který přišel po servisu, bylo opravdu těžké nějak rozumně vrátit,“ postěžovala si Linda Nosková, která ve čtvrtek pozdě večer SEČ vyzve v posledním skupinovém zápase Jessicu Pegulaovou.

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Suchý pouštní vzduch navíc nutí míčky létat extrémní rychlostí, takže ani pomalé kurty tolik nepomáhají. I proto za osm singlových utkání padlo v jednom zápase v průměru jedenáct dvojchyb a 53 nevynucených chyb.

Nejhůř v této statistice dopadly Gauffová s Pegulaovou, které při vzájemném střetnutí udělaly dohromady alarmujících 96 nevynucených minel.

Což na prestižní akci, kde se mají ukázat nejlepší tenistky světa, bohužel dost ubírá na atraktivitě zápasů.

Statistika chyb v singlových zápasech na Turnaji mistryň

Kosťuková – NOSKOVÁ 2:6, 4:6
Nevynucené chyby: 22:20
Dvojchyby: 6:4

Gauffová – Pegulaová 6:4, 6:7, 6:2
Nevynucené chyby: 41:55
Dvojchyby: 5:6

Sabalenková – MUCHOVÁ 7:6, 7:5
Nevynucené chyby: 18:24
Dvojchyby: 7:5

Andrejevová – Svitolinová 6:4, 6:0
Nevynucené chyby: 23:25
Dvojchyby: 6:5

Kosťuková – Pegulaová 2:6, 5:7
Nevynucené chyby: 47:16
Dvojchyby: 9:2

Gauffová – NOSKOVÁ 3:6, 3:6
Nevynucené chyby: 21:15
Dvojchyby: 8:5

Svitolinová – MUCHOVÁ 3:6, 6:2, 6:2
Nevynucené chyby: 29:39
Dvojchyby: 6:8

Sabalenková – Andrejevová 4:6, 0:6
Nevynucené chyby: 23:6
Dvojchyby: 3:2

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