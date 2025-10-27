V nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro blížící se výzvy v Boloni figurují singlisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva, družstvo doplňuje deblista Adam Pavlásek.
Do elitní stovky se v aktuální sezoně propracoval ještě Dalibor Svrčina, který se ale do týmu nevešel.
Každopádně se dá říct, že všech šest nejviditelnějších jmen českého mužského tenisu patří do stejného oddílu.
Co nejsilnější sestava. Berdych nominoval na Davis Cup, kde číhá jednička Alcaraz
„Prostějov je malé město, které žije sportem, a tenis tady má dlouhou tradici. Jsme malý rodinný klub a kluci se u nás táhnou navzájem,“ popisuje pro iDNES.cz Petra Černošková, šéfka prostějovských tenisových projektů.
Co dalšího k vám hráče láká?
Snažíme se jim vytvořit takové podmínky, ať se mohou soustředit jen na svou kariéru. Vidí, že to tady funguje a že u nás mají možnost kvalitního tréninku. Jirka Novák takhle pomyslně vytáhl Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka, tihle dva motivovali na cestě do stovky Jirku Veselého a Adama Pavláska, kteří zase pomohli současné generaci kolem Jirky Lehečky a Kuby Menšíka.
Českou jedničkou je aktuálně právě Lehečka, 18. tenista světa. Jak se vám jeho vývoj líbí?
Jirka je velice přemýšlivý kluk a hlavně obrovský profesionál, myslím, že z těch kluků úplně největší. Má to v hlavě srovnané, tenisu dává maximum a má nastavené cíle, ze kterých nechce uhnout. Za podpory svého týmu v čele s trenérem Michalem Navrátilem se systematicky posouvá dopředu. Nedělá sice tak rychlé skoky jako jiní hráči, ale drží si fantastickou výkonnost a pořád ji zlepšuje. To je obrovsky důležité.
Jen o místo za ním figuruje Menšík, teprve dvacetiletý talent. Kam až to podle vás může dotáhnout?
Hodně daleko, protože je nesmírně šikovný a má obrovský potenciál. S trenérem Tomášem Josefusem pracují odmalička a mají všechno pečlivě naplánované. Teď ho trochu srážejí zranění, ale to je pochopitelné, když během druhého roku na okruhu vystřelil už do první dvacítky. Takovýhle posun je neuvěřitelný.
Macháč se v posledních měsících spíše trápí, ale také už letos získal titul a v pořadí mu patří 34. pozice.
Je nesmírně šikovný kluk, který se fantasticky pohybuje, a když má formu, dokáže porazit kohokoliv. Teď se trochu potýká se zraněními, možná i kvůli tomu, že loni v zimě vinou nemoci neudělal kompletní přípravu. A sezona je tak náročná a dlouhá, že už to během ní nemáte kde dohnat. Nicméně věřím tomu, že i on má velký potenciál.
Pavlásek byl také považován za nadějného singlistu, ale před pár lety se přeorientoval na čtyřhru. A momentálně je v ní 36. na světě.
I on měl slušnou singlovou kariéru, a jestli na sobě bude makat, tak se v deblu může v klidu pohybovat v horních patrech. Ve čtyřhře už nasbíral velké zkušenosti a má přehled.
Posledním z aktuálního daviscupového výběru je Kopřiva, který se do elitní stovky dostal teprve letos, ve 27 letech.
Obrovský poctivec. Je dříč a buldok, který má z tenisu radost. Pořád objevuje nové turnaje a určitě je právoplatný člen reprezentace.
Povedenou sezonu měl i 23letý Svrčina. Jak je pro něj cenný posun do první stovky?
Obrovsky, vyhrabal se do ní přes milion challengerů. Pořád je mladý, je velice šikovný, fantasticky čte hru a nesmírně na sobě pracuje. I se svou subtilní postavou dokázal zapracovat na servisu a má potenciál se ve stovce udržet a posouvat se dopředu.
V lednu byl součástí národního družstva teprve osmnáctiletý Maxim Mrva, jenž se od začátku sezony posunul z 882. místa na současnou 358. pozici. Další velký talent?
Určitě a také takový ďáblík. Je úplně jiný, ale hráče jako on tenis potřebuje. Letos měl první sezonu mezi dospělými a zjistil, že už to není taková legrace, že je potřeba nejen talent a hračičkovství, ale i pořádná dřina. Každopádně tenisem baví sebe i diváky.
A jak spolu všichni tihle dohromady vycházejí?
Úplně v pohodě. Jsou profíci a ví, že pro tenis musí udělat maximum. A zrovna když je Davis Cup, tak dokážou odhodit svá ega, spojí se a táhnou za jeden provaz.
Pozorujete, že povedené období českých mužů láká k tenisu více dětí, nebo je zájem o něj velký neustále?
Tenis je populární sport, ale musíte mít vzory a hvězdy. Podobně to fungovalo a pořád funguje u holek. Že naši hráči a hráčky mají takové úspěchy, je pro děti obrovská motivace. Pak je chtějí samy napodobit.
Čemu ještě přičítáte úspěchy tenistů z Prostějova?
Za každým hráčem stojí tým, každý má hlavního a někdo i cestovního trenéra, dále mají kondičáky, fyzioterapeuty a mentální kouče. Tým pro hráče dělá všechno, ale zároveň je to závazek, že hráči musí na lidi, kteří pro ně pracují, vydělat peníze. V juniorech mají podporu od nás z klubu, ale jak už se dostanou na profesionální okruh, je všechno na nich.