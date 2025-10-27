Prostějovská esa: šikovné hvězdy, buldok i ďáblík. Společně dokážou odhodit ega

Stanislav Kučera
  10:30
Když se řekne Prostějov, mnohým fanouškům okamžitě naskočí spojení s tenisem. Město se zhruba 43 tisíci obyvatel, které leží nedaleko Olomouce, už dlouhé roky platí za tradiční baštu tohoto sportu v tuzemsku. Aktuálně v tamním oddíle působí všech pět reprezentantů, kteří vyrazí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu.
Čeští tenisté slaví postup na finálový turnaj Davis Cupu, kam se dostali po...

Čeští tenisté slaví postup na finálový turnaj Davis Cupu, kam se dostali po senzační výhře nad Američany. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Jiří Lehečka slaví vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným státům.
Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík během čtyřhry v daviscupovém utkání se...
Dalibor Svrčina v kvalifikaci na turnaj v Torontu.
Maxim Mrva se hecuje v kvalifikaci Davis Cupu s Koreou.
5 fotografií

V nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro blížící se výzvy v Boloni figurují singlisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva, družstvo doplňuje deblista Adam Pavlásek.

Do elitní stovky se v aktuální sezoně propracoval ještě Dalibor Svrčina, který se ale do týmu nevešel.

Každopádně se dá říct, že všech šest nejviditelnějších jmen českého mužského tenisu patří do stejného oddílu.

Co nejsilnější sestava. Berdych nominoval na Davis Cup, kde číhá jednička Alcaraz

„Prostějov je malé město, které žije sportem, a tenis tady má dlouhou tradici. Jsme malý rodinný klub a kluci se u nás táhnou navzájem,“ popisuje pro iDNES.cz Petra Černošková, šéfka prostějovských tenisových projektů.

Co dalšího k vám hráče láká?
Snažíme se jim vytvořit takové podmínky, ať se mohou soustředit jen na svou kariéru. Vidí, že to tady funguje a že u nás mají možnost kvalitního tréninku. Jirka Novák takhle pomyslně vytáhl Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka, tihle dva motivovali na cestě do stovky Jirku Veselého a Adama Pavláska, kteří zase pomohli současné generaci kolem Jirky Lehečky a Kuby Menšíka.

Českou jedničkou je aktuálně právě Lehečka, 18. tenista světa. Jak se vám jeho vývoj líbí?
Jirka je velice přemýšlivý kluk a hlavně obrovský profesionál, myslím, že z těch kluků úplně největší. Má to v hlavě srovnané, tenisu dává maximum a má nastavené cíle, ze kterých nechce uhnout. Za podpory svého týmu v čele s trenérem Michalem Navrátilem se systematicky posouvá dopředu. Nedělá sice tak rychlé skoky jako jiní hráči, ale drží si fantastickou výkonnost a pořád ji zlepšuje. To je obrovsky důležité.

Jiří Lehečka slaví vítězství v daviscupovém utkání proti Spojeným státům.

Jen o místo za ním figuruje Menšík, teprve dvacetiletý talent. Kam až to podle vás může dotáhnout?
Hodně daleko, protože je nesmírně šikovný a má obrovský potenciál. S trenérem Tomášem Josefusem pracují odmalička a mají všechno pečlivě naplánované. Teď ho trochu srážejí zranění, ale to je pochopitelné, když během druhého roku na okruhu vystřelil už do první dvacítky. Takovýhle posun je neuvěřitelný.

Macháč se v posledních měsících spíše trápí, ale také už letos získal titul a v pořadí mu patří 34. pozice.
Je nesmírně šikovný kluk, který se fantasticky pohybuje, a když má formu, dokáže porazit kohokoliv. Teď se trochu potýká se zraněními, možná i kvůli tomu, že loni v zimě vinou nemoci neudělal kompletní přípravu. A sezona je tak náročná a dlouhá, že už to během ní nemáte kde dohnat. Nicméně věřím tomu, že i on má velký potenciál.

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík během čtyřhry v daviscupovém utkání se...

Pavlásek byl také považován za nadějného singlistu, ale před pár lety se přeorientoval na čtyřhru. A momentálně je v ní 36. na světě.
I on měl slušnou singlovou kariéru, a jestli na sobě bude makat, tak se v deblu může v klidu pohybovat v horních patrech. Ve čtyřhře už nasbíral velké zkušenosti a má přehled.

Posledním z aktuálního daviscupového výběru je Kopřiva, který se do elitní stovky dostal teprve letos, ve 27 letech.
Obrovský poctivec. Je dříč a buldok, který má z tenisu radost. Pořád objevuje nové turnaje a určitě je právoplatný člen reprezentace.

Povedenou sezonu měl i 23letý Svrčina. Jak je pro něj cenný posun do první stovky?
Obrovsky, vyhrabal se do ní přes milion challengerů. Pořád je mladý, je velice šikovný, fantasticky čte hru a nesmírně na sobě pracuje. I se svou subtilní postavou dokázal zapracovat na servisu a má potenciál se ve stovce udržet a posouvat se dopředu.

Dalibor Svrčina v kvalifikaci na turnaj v Torontu.
Maxim Mrva se hecuje v kvalifikaci Davis Cupu s Koreou.

V lednu byl součástí národního družstva teprve osmnáctiletý Maxim Mrva, jenž se od začátku sezony posunul z 882. místa na současnou 358. pozici. Další velký talent?
Určitě a také takový ďáblík. Je úplně jiný, ale hráče jako on tenis potřebuje. Letos měl první sezonu mezi dospělými a zjistil, že už to není taková legrace, že je potřeba nejen talent a hračičkovství, ale i pořádná dřina. Každopádně tenisem baví sebe i diváky.

A jak spolu všichni tihle dohromady vycházejí?
Úplně v pohodě. Jsou profíci a ví, že pro tenis musí udělat maximum. A zrovna když je Davis Cup, tak dokážou odhodit svá ega, spojí se a táhnou za jeden provaz.

Tenistům přibude v kalendáři další turnaj Masters, hostit ho bude Saúdská Arábie

Pozorujete, že povedené období českých mužů láká k tenisu více dětí, nebo je zájem o něj velký neustále?
Tenis je populární sport, ale musíte mít vzory a hvězdy. Podobně to fungovalo a pořád funguje u holek. Že naši hráči a hráčky mají takové úspěchy, je pro děti obrovská motivace. Pak je chtějí samy napodobit.

Čemu ještě přičítáte úspěchy tenistů z Prostějova?
Za každým hráčem stojí tým, každý má hlavního a někdo i cestovního trenéra, dále mají kondičáky, fyzioterapeuty a mentální kouče. Tým pro hráče dělá všechno, ale zároveň je to závazek, že hráči musí na lidi, kteří pro ně pracují, vydělat peníze. V juniorech mají podporu od nás z klubu, ale jak už se dostanou na profesionální okruh, je všechno na nich.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Cobolli vs. MacháčTenis - 1. kolo - 27. 10. 2025:Cobolli vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 0:0
  • 1.12
  • -
  • 6.00
Lew Yan Foonová vs. FruhvirtováTenis - 1. kolo - 27. 10. 2025:Lew Yan Foonová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
27. 10. 13:45
  • 4.52
  • -
  • 1.20
Brunclík vs. MartineauTenis - 1. kolo - 27. 10. 2025:Brunclík vs. Martineau //www.idnes.cz/sport
27. 10. 16:00
  • 1.62
  • -
  • 2.17
Ouakaa vs. KumstátTenis - 1. kolo - 28. 10. 2025:Ouakaa vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
28. 10. 10:00
  • 3.23
  • -
  • 1.28
Kolář vs. VarillasTenis - 1. kolo - 28. 10. 2025:Kolář vs. Varillas //www.idnes.cz/sport
28. 10. 16:00
  • 1.75
  • -
  • 1.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Šíp k nafilmovanému pádu: Neudělal bych nic jinak, zdeformoval bych Markoviče

Malé déja vu mají za sebou fotbalisté Sigmy Olomouc. Ve čtvrtek smutnili po zápase Konferenční ligy proti polskému Rakówu, že neudrželi vedení po jediné střele na branku. V neděli proti pražské...

27. října 2025  11:30

Nedává to smysl! Proč Hamilton v Mexiku zuřil a Verstappen vyvázl bez trestu?

Ti dva se ani trochu nemusí, na závodních drahách F1 spolu prožili mnohé a nikdy si nic nedarovali. V nedělní Velké ceně Mexika se opět střetli Max Verstappen a Lewis Hamilton kolo na kolo a stejně...

27. října 2025  11:05

Idumbo, nová hrozba Ústí. Belgičan dal první góly, jeho bratr posílil AS Monako

Franck Idumbo, nová útočná hrozba fotbalového Viagemu Ústí nad Labem. Dvěma góly v páteční druholigové bitvě skalpoval béčko Ostravy a v novém působišti skóroval dříve než jeho mladší sourozenec,...

27. října 2025  10:45

Když se daří, tak se neustupuje. Třinec je v laufu: Bereme to s pokorou

Jen ve dvou zápasech z dosavadních 17 hokejoví Oceláři Třinec nebodovali. V neděli po šesti tříbodových extraligových výhrách zvítězili v Plzni 2:1 na nájezdy. „Pracujeme, děláme věci, jak si...

27. října 2025  10:38

Prostějovská esa: šikovné hvězdy, buldok i ďáblík. Společně dokážou odhodit ega

Když se řekne Prostějov, mnohým fanouškům okamžitě naskočí spojení s tenisem. Město se zhruba 43 tisíci obyvatel, které leží nedaleko Olomouce, už dlouhé roky platí za tradiční baštu tohoto sportu v...

27. října 2025  10:30

Frustrovaní fanoušci Wolves se obrátili i proti trenérovi, Krejčí a spol. stále strádají

Ještě pár měsíců nazpět slavil s fanoušky záchranu v místní hospodě, nadšení ale vystřídala frustrace, kterou si Vítor Pereira, portugalský kouč Wolverhamptonu, vyslechl u sektoru těch...

27. října 2025  10:20

NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

Fotbalová liga má nového lídra. Jablonec po triumfu v derby proti Liberci přeskočil vedoucí Spartu i Slavii, která remizovala potřetí za sebou. Sparťané si však první příčku mohou vzít zpátky, pokud...

27. října 2025  9:30

Šalková v Ťiou-ťiang porazila Falejovou, zahraje si druhé kolo

Česká tenistka Dominika Šalková v prvním kole turnaje v Ťiou-ťiang porazila 7:6 a 7:5 Aljonu Falejovou z Běloruska. Její další soupeřkou bude Ruska Anastasia Zacharovová.

27. října 2025  8:33,  aktualizováno  9:27

Bráníme na hovno. Sparťan Kovář volá po zlepšení v tabulce, proti Litvínovu se bál

Spojení klidná nebo pohodová výhra v současnosti pro hokejisty Sparty neexistuje. Fanoušci se často strachují o výsledek do poslední vteřiny, stejně jako v neděli proti poslednímu Litvínovu....

27. října 2025  9:20

Nejrychlejší důchodce planety. Titul mistra světa má i hořkou příchuť, říká Pabiška

Šestnáctkrát závodil na Rallye Dakar a chystá se tam i posedmnácté. Tentokrát se na start slavného etapového závodu postaví v nové pozici. Motocyklový závodník David Pabiška přidal do své bohaté...

27. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Němce zvedl a vrátil jim drajv. Dokázal by teď Klinsmann restartovat Česko?

V létě 2004 za ním do Kalifornie dorazil na kamarádskou návštěvu Berti Vogts, bývalý reprezentační kouč, dál úzce napojený na vedení německého svazu. Grilovali maso, padlo pár piv, dlouhé hodiny...

27. října 2025  8:30

Stačí vyměnit brusle. Cichoň vychytal Pardubice dvakrát ve dvou ligách

Bitva rozpočtového Davida s Goliášem vyšla v extralize hokejistům Olomouce na výbornou. Obětavost a výborný výkon domácího brankáře Oldřicha Cichoně přihrály v neděli Hanákům dva body za výhru 2:1...

27. října 2025  8:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.