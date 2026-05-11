Prohrála v kvalifikaci, přesto září dál. Bartůňková opět okouzlila tenisový svět

V tenise nejsou podobná „vzkříšení“ úplnou raritou, třeba Rakušanka Anastasia Potapovová se na předcházejícím podniku kategorie WTA 1000 v Madridu dostala jako lucky loser až do semifinále.
Dvacetiletá Bartůňková zatím tak daleko není, přesto zažívá životní turnaj. V živém vydání světového žebříčku momentálně okupuje 65. pozici, jejím dosavadním maximem je přitom 93. místo.
Shodou okolností právě Potapovové podlehla minulý týden v úterý ve Foro Italico v posledním kole kvalifikace. Byla to těsná třísetová bitva.
„Hned po zápase jsem svému týmu říkala: Ta holka je fakt dobrá!“ prozradila Potapovová. „Umí všechno, dobře se hýbe i servíruje. Nečekala jsem, že to s ní bude tak těžké. Její úroveň je vyšší, než si možná všichni myslíme.“
Mladá Češka po porážce čekala tři dny, jestli se na ni neusměje štěstí. Stejně jako v Indian Wells, Miami a Madridu, kde také narazila v posledním kole kvalifikace. Ale zkratka LL na ni vyšla až nyní.
Měla ještě větší štěstí než obvykle, protože v pavouku zaujala pozici nasazené Kanaďanky Victorie Mbokové, takže zamířila rovnou do druhého kola. V něm využila příznivého losu v podobě domácí Tyry Grantové, kterou přetlačila 4:6, 6:3 a 6:4.
A v neděli ve třetím kole zaskočila Keysovou.
Aktuální světovou devatenáctku zdolala 6:3, 1:6 a 6:4, vítězství ukořistila brejkem v posledním gamu. „Ani nevím, jak se mi to povedlo,“ přiznala po utkání. „Snažila jsem se hrát své nejlepší údery.“
Zaznamenala už druhé vítězství nad soupeřkou z top 20, v lednu na Australian Open způsobila ještě větší senzaci triumfem nad Belindou Bencicovou. A také proti Švýcarce se dokázala oklepat z hladké ztráty druhého dějství.
„Ty zápasy byly podobné,“ popisovala pro web WTA. „Je pěkné, že jsem dokázala porazit takové soupeřky, ale každý den je jiný.“
V pondělí odpoledne ji v Římě čeká osmifinále a v něm další hvězdná protivnice – světová desítka Elina Svitolinová.
Také houževnatou Ukrajinku bude chtít Bartůňková zaskočit svým pestrým tenisem, za který nyní, stejně jako na Australian Open, sklízí chválu. „Ráda chodím na síť a hraju kraťasy. Takhle hraju už od dětství a myslím, že mi to svědčí.“
A znovu se připomíná i její dopingový případ, na němž podle rozhodnutí nakonec nenesla žádnou vinu, ale od dubna 2024 až do ledna 2025 kvůli němu nehrála žádné turnaje, protože měla předběžně zastavenou činnost.
„Bylo to nejhorší období mého života,“ ohlíží se. „Uvědomila jsem si, že tenis není na světě to nejdůležitější. Vrátila jsem se zpátky do školy, odmaturovala jsem. Ale tenis opravdu miluju, takže jsem se vrátila. A myslím, že se mi daří opravdu dobře.“
To rozhodně, vždyť se za necelý rok a půl v podstatě od nuly vyškrábala až na největší turnaje, na nichž se neleká ani hvězdných šampionek.