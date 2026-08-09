Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Příliš mnoho chyb. Lehečka v Montrealu končí po prohře v osmifinále

Autor: ,
  8:05aktualizováno  10:18
Zklamaný Jiří Lehečka po konci na turnaji v Montrealu v osmifinále.

Zklamaný Jiří Lehečka po konci na turnaji v Montrealu v osmifinále. | foto: AP

Jiří Lehečka se chystá na úder v osmifinále montrealského turnaje,
Rafael Jodar v osmifinále turnaje v Montrealu.
Aryna Sabalenková vstřebává prohru na turnaji v Torontu.
Jekatěrina Alexandrovová slaví vítězství v osmifinále turnaje v Torontu.
5 fotografií
Jiří Lehečka dohrál na turnaji Masters v Montrealu v osmifinále po prohře 3:6, 3:6 se Španělem Rafaelem Jódarem. Čtyřiadvacetiletý český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb.

Dvanáctý hráč světového žebříčku se utkal se světovou patnáctkou poprvé, zápas ztratil za hodinu a 16 minut. Jódar naopak potvrdil dobrou formu, do čtvrtfinále postoupil na sedmém z posledních osmi turnajů a na třetím Masters za sebou.

Kompletní tenisové výsledky

Oba tenisté si drželi servis až do osmého gramu. Za stavu 3:4 Lehečka nevyužil vedení 30:0, pak ani gamebol, zatímco Jódar první brejkbolovou šanci proměnil.

Do druhé sady vstoupil rodák z Mladé Boleslavi ztraceným podáním a při skóre 2:4 ho neudržel znovu.

Vzápětí se mu povedl brejk a získal naději, jenže španělský mladík pak počtvrté sebral Lehečkovi servis a proměnil první mečbol. Na rozdíl od českého tenisty udělal nevynucených chyb jen deset a stačilo mu 14 vítězných míčů.

V neděli v noci SELČ bude hrát v Montrealu osmifinálový zápas Jakub Menšík, jeho soupeřem bude Botic van de Zandschulp z Nizozemska. Jódar bude bojovat o své nové maximum na turnajích Masters proti Francouzi Arthurovi Filsovi.

Tenisový turnaj mužů v Montrealu

tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů

Dvouhra - 4. kolo:
Jódar (20-Šp.) - Lehečka (8-ČR) 6:3, 6:3

Sabalenková dál v krizi

Světová jednička Aryna Sabalenková ztroskotala na turnaji v Torontu nečekaně už v osmifinále a po nezdarech na Roland Garros a ve Wimbledonu musí strávit další předčasný konec na prestižní akci. Čtyřnásobná grandslamová šampionka prohrála s šestnáctou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou za dvě a půl hodiny 6:7, 6:4, 4:6.

Běloruska, která si po čtvrtfinálovém krachu v Paříži a osmifinálovém na londýnské trávě naordinovala pauzu od tenisu, se sice po ztrátě úvodního setu vzpamatovala a ve druhém vyrovnala, koncovku rozhodující sady ale nezvládla. V desátém gamu neudržela Sabalenková pošesté v zápase podání, když po dvou odvrácených mečbolech při třetím darovala soupeřce vítězství dvojchybou.

Aryna Sabalenková vstřebává prohru na turnaji v Torontu.

Jekatěrina Alexandrovová slaví vítězství v osmifinále turnaje v Torontu.

Na tvrdém povrchu prohrála Sabalenková v této sezoně ve 27. utkání teprve podruhé. A ačkoliv účastí v osmifinále získala jistotu, že i po tomto týdnu uhájí tenisový trůn, může v žebříčku WTA přijít o velkou část svého náskoku před Jelenou Rybakinovou. Pokud světová dvojka získá v Torontu titul, může se přiblížit až na rozdíl pouhých čtyř bodů.

Ruska Alexandrovová, jež dlouhodobě žije a připravuje se v České republice, se ve čtvrtfinále utká s turnajovou devítkou Elinou Svitolinovou. Ukrajinská tenistka vyřadila osmou nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou 6:2, 6:4.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
van de Zandschulp vs. MenšíkTenis - Osmifinále - 10. 8. 2026:van de Zandschulp vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
10. 8. 01:30
  • 3.21
  • -
  • 1.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

Premium
Markéta Vondroušová ve 2. kole turnaje v Montrealu

Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

Ronaldo ukázal své „hračky“ v garáži. Luxusní sbírkou vyrazil fanouškům dech

Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...

Cristiano Ronaldo nechal fanoušky nahlédnout do své luxusní garáže. Portugalská hvězda na sociálních sítích ukázala část sbírky aut, v níž nechybí v ní ani mimořádně vzácný vůz, který vznikl v...

ONLINE: Jablonec - Slovácko, potvrdí domácí povedený vstup do sezony?

Sledujeme online
Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.

Zvítězili čtyřikrát v řadě a za tu dobu inkasovali jediný gól. Jablonečtí fotbalisté pokračují v jízdě a ve třetím ligovém kole hostí Slovácko. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17 hodin.

9. srpna 2026  16:50

ONLINE: Slavia - Pardubice 2:1, Chytil z dorážky podruhé posílá domácí do vedení

Sledujeme online
Slávistický útočník Mojmír Chytil (vlevo) slaví vstřelený gól s Michalem...

Slávističtí fotbalisté jsou zatím v novém ročníku stoprocentní. Ve třetím kole Chance Ligy hrají doma proti Pardubicím, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

9. srpna 2026  14:59,  aktualizováno  16:40

ONLINE: Hradec - Baník, domácí hrají o další body uprostřed bojů v pohárech

Sledujeme online
Hráči Hradce Králové děkuji fanouškům po porážce s Besiktasem.

Ve čtvrtek je čeká evropská odveta s Besiktasem, mezitím hrají královéhradečtí fotbalisté ve třetím ligovém kole s ostravským Baníkem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17 hodin.

9. srpna 2026  16:40

Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

Petr Potměšil

V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...

7. srpna 2026  20:41,  aktualizováno  9. 8. 16:35

Salač rozbrečel sebe i tátu: Šílené, nejlepší den v životě! Teď chci vyhrávat pořád

Filip Salač zabalený do české vlajky slaví vítězství v závodě Moto2.

Zpočátku jen těžko hledal slova. Aby ne, vždyť na okruhu v Silverstone se ve Velké ceně Británie dočkal prvního triumfu v kategorii Moto2! „Já tomu stále nevěřím, je to šílené,“ usmíval se český...

9. srpna 2026  15:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Další odchod ze Sparty? Vindahl prý míří do Itálie

Sledujeme online
Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti...

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

9. srpna 2026  14:41

Salačova paráda v Británii! Česko má po 16 letech znovu vítěze závodu Moto2

Filip Salač na trati v Silverstone

Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v seriálu mistrovství světa silničních motocyklů. Čtyřiadvacetiletý závodník na okruhu v Silverstonu...

9. srpna 2026  13:30,  aktualizováno  13:50

Gól nejde vysvětlit. Buď ho dáte, nebo ne. Kanonýr Lafata o dnešním fotbale a Spartě

Premium
Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc...

Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc gólů, nebo rozhovorů?“ Usměje se. „Doufám, že gólů. To by jinak nedávalo smysl.“ Má pravdu, nedávalo. Bývalý fotbalista...

9. srpna 2026

Slavia - Pardubice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Zápas 3. kola Chance ligy Slavia - Pardubice se odehraje v neděli 9. srpna od 15:00 v pražské Fortuna Areně. Suverénní lídr tabulky přivítá na domácím trávníku Pardubice a bude chtít potvrdit...

9. srpna 2026  11:53

Dezinformace! FIFA obvinila kritiky a postavila se za Infantina

Gianni Infantino.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA v čele s Giannim Infantinem, která se po krachu kontroverzního plánu na prodej práv na mistrovství světa investorům ocitla pod obrovským tlakem, přešla do...

9. srpna 2026  11:46

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

ME v atletice 2026 v Birminghamu: Program, česká nominace, kde sledovat živě

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví v Toruni titul halové mistryně světa.

V pořadí už 27. mistrovství Evropy v atletice proběhne od 10. do 16. srpna 2026 v britském Birminghamu. Na Alexander Stadium se představí evropská špička i silná česká výprava v čele s Lurdes Glorií...

9. srpna 2026  11:44

Na US Open bez přípravy. Muchová vynechá po Torontu i turnaj v Cincinnati

Karolína Muchová servíruje v semifinále Wimbledonu.

Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci WTA 1000 v...

9. srpna 2026  11:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.