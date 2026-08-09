Příliš mnoho chyb. Lehečka v Montrealu končí po prohře v osmifinále

Dvanáctý hráč světového žebříčku se utkal se světovou patnáctkou poprvé, zápas ztratil za hodinu a 16 minut. Jódar naopak potvrdil dobrou formu, do čtvrtfinále postoupil na sedmém z posledních osmi turnajů a na třetím Masters za sebou.
Kompletní tenisové výsledky
Oba tenisté si drželi servis až do osmého gramu. Za stavu 3:4 Lehečka nevyužil vedení 30:0, pak ani gamebol, zatímco Jódar první brejkbolovou šanci proměnil.
Do druhé sady vstoupil rodák z Mladé Boleslavi ztraceným podáním a při skóre 2:4 ho neudržel znovu.
Vzápětí se mu povedl brejk a získal naději, jenže španělský mladík pak počtvrté sebral Lehečkovi servis a proměnil první mečbol. Na rozdíl od českého tenisty udělal nevynucených chyb jen deset a stačilo mu 14 vítězných míčů.
V neděli v noci SELČ bude hrát v Montrealu osmifinálový zápas Jakub Menšík, jeho soupeřem bude Botic van de Zandschulp z Nizozemska. Jódar bude bojovat o své nové maximum na turnajích Masters proti Francouzi Arthurovi Filsovi.
Tenisový turnaj mužů v Montrealu
tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů
Dvouhra - 4. kolo:
Sabalenková dál v krizi
Světová jednička Aryna Sabalenková ztroskotala na turnaji v Torontu nečekaně už v osmifinále a po nezdarech na Roland Garros a ve Wimbledonu musí strávit další předčasný konec na prestižní akci. Čtyřnásobná grandslamová šampionka prohrála s šestnáctou nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou za dvě a půl hodiny 6:7, 6:4, 4:6.
Běloruska, která si po čtvrtfinálovém krachu v Paříži a osmifinálovém na londýnské trávě naordinovala pauzu od tenisu, se sice po ztrátě úvodního setu vzpamatovala a ve druhém vyrovnala, koncovku rozhodující sady ale nezvládla. V desátém gamu neudržela Sabalenková pošesté v zápase podání, když po dvou odvrácených mečbolech při třetím darovala soupeřce vítězství dvojchybou.
Na tvrdém povrchu prohrála Sabalenková v této sezoně ve 27. utkání teprve podruhé. A ačkoliv účastí v osmifinále získala jistotu, že i po tomto týdnu uhájí tenisový trůn, může v žebříčku WTA přijít o velkou část svého náskoku před Jelenou Rybakinovou. Pokud světová dvojka získá v Torontu titul, může se přiblížit až na rozdíl pouhých čtyř bodů.
Ruska Alexandrovová, jež dlouhodobě žije a připravuje se v České republice, se ve čtvrtfinále utká s turnajovou devítkou Elinou Svitolinovou. Ukrajinská tenistka vyřadila osmou nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou 6:2, 6:4.