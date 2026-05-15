Přidá Svitolinová v Římě třetí titul? Do finále postoupila přes Šwiatekovou

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová byla úspěšnější v duelu bývalých vítězek turnaje v Římě a po třísetové výhře nad Polkou Igou Šwiatekovou postoupila na tamní antuce znovu po osmi letech do finále. V sobotu se na elitní akci kategorie WTA 1000 utká o titul s Američankou Coco Gauffovou, jež v semifinále porazila 6:4, 6:3 rumunskou soupeřku Soranu Cirsteaovou, osmifinálovou přemožitelku Lindy Noskové.
Ukrajinka Elina Svitolinová si v Římě zahraje finále. | foto: Reuters

Sedmá nasazená Svitolinová, jež na turnaji vyřadila i Nikolu Bartůňkovou, čtvrteční noční zápas s turnajovou čtyřkou Šwiatekovou vyhrála 6:4, 2:6, 6:2 a bude v italské metropoli usilovat o třetí trofej po letech 2017 a 2018.

Bývalá polská světová jednička je dokonce trojnásobnou šampionkou, turnaj ovládla naposledy předloni a také v letech 2021 a 2022.

„Jsem šťastná, že jsem tady po tolika letech zase ve finále,“ řekla jednatřicetiletá Svitolinová, jež ve čtvrtfinále porazila i další bývalou vítězku římského turnaje a nasazenou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Sinner v Římě překonal Djokovičův rekord neporazitelnosti. Postupuje i Siniaková

Gauffová si z pozice třetí nasazené hráčky zopakuje v Římě finálovou účast z loňského roku. Tehdy ji ve dvou setech porazila domácí Jasmine Paoliniová. Na „tisícovce“ je v boji o titul letos podruhé, v Madridu nestačila na Arynu Sabalenkovou, kterou na Italian Open zastavila Cirsteaová už ve třetím kole.

