Přidá Svitolinová v Římě třetí titul? Do finále postoupila přes Šwiatekovou

Sedmá nasazená Svitolinová, jež na turnaji vyřadila i Nikolu Bartůňkovou, čtvrteční noční zápas s turnajovou čtyřkou Šwiatekovou vyhrála 6:4, 2:6, 6:2 a bude v italské metropoli usilovat o třetí trofej po letech 2017 a 2018.
Bývalá polská světová jednička je dokonce trojnásobnou šampionkou, turnaj ovládla naposledy předloni a také v letech 2021 a 2022.
„Jsem šťastná, že jsem tady po tolika letech zase ve finále,“ řekla jednatřicetiletá Svitolinová, jež ve čtvrtfinále porazila i další bývalou vítězku římského turnaje a nasazenou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
Gauffová si z pozice třetí nasazené hráčky zopakuje v Římě finálovou účast z loňského roku. Tehdy ji ve dvou setech porazila domácí Jasmine Paoliniová. Na „tisícovce“ je v boji o titul letos podruhé, v Madridu nestačila na Arynu Sabalenkovou, kterou na Italian Open zastavila Cirsteaová už ve třetím kole.