2009 4:1 s Chorvatskem venku
Tehdy hráli čeští tenisté semifinále Davis Cupu po dlouhých 13 letech. Vyrazili do Poreče, kde je domácí pohostili antukou v hale. Ale z přesvědčivého vítězství se radoval hostující tým, který dokonce získal tři potřebné body nejrychlejším možným způsobem.
Hned první dvouhra mezi Radkem Štěpánkem a Ivem Karlovičem trvala bez jedné minuty šest hodin! Český dříč od vysokého Chorvata schytal neuvěřitelných 78 es, ale nakonec triumfoval 6:7, 7:6, 7:6, 6:7 a 16:14.
Pětisetovou řež poté svedl i Tomáš Berdych. Nad Marinem Čiličem sice vedl už 2:0, ale nakonec slavil až 6:3, 6:3, 3:6, 4:6 a 6:3. Oba čeští singlisté pak zařídili rozhodující bod ve čtyřhře.
„Bylo to strašně dlouhý. Ať už čekání na Radka, nebo můj zápas,“ vzpomíná Berdych. „Pamatuju si, že když jsme druhý den přišli do haly na čtyřhru, tak jsem si říkal: Ty jo, my jsme snad ani neodešli.“
„A nejvtipnější bylo, že v hledišti bylo asi 80 procent Čechů. Lidi, kteří se tam o to dovolenkově starali, skoupili lístky Chorvatů a dali to všem těm Čechům, kteří tam jezdili. Při nástupu jsme se na sebe všichni koukali, viděli jsme i zděšené Chorvaty, kteří si říkali, co se děje, že jsou sice doma, ale mají tam míň lidí. To byl docela zážitek.“
Reprezentanti poté ve finále podlehli Španělsku.