České naděje pro Paříž: komu sedne antuka? Šance pro Muchovou i Lehečku

Karolína Muchová se tento týden poprvé od února 2024 vrátila do elitní desítky světového žebříčku. Generálka v Římě jí sice nevyšla, ale předtím se dostala do finále ve Stuttgartu.
Do Roland Garros, kde před třemi lety hrála o titul, vstoupí proti Rusce Zacharovové, v osmifinále může vyzvat nasazenou osmičku a její krajanku Andrejevovou, což je relativně přijatelný los. Češka patří do širšího okruhu kandidátek na titul, pokud vydrží fit.
5 grandslamů
čeká český tenis na postup do semifinále dvouhry
Na antuce, svém nejslabším povrchu, se Linda Nosková letos solidně rozehrála. Coby dvanáctá nasazená by si měla vylepšit turnajové maximum, kterým je druhé kolo, ale hned úvod proti Řekyni Sakkariové znamená těžký test. Stejně jako případné třetí kolo proti Belgičance Mertensové.
Jiří Lehečka, na 14. místě pořadí nejlepší český tenista, si formu z postupu do finále v Miami udržel i na oranžových dvorcích, na nichž přitom jeho útočná hra tolik neplatí. Začne proti Španělu Carreňovi, ve třetím kole může vyzvat jeho krajana Davidoviche. A potom sedmého nasazeného Američana Fritze či dalšího Španěla Jódara. Postup třeba až do čtvrtfinále tak jistě není nereálný.
|
Patnáct minut a dost! Tenisté přitvrzují v boji o větší finanční odměny
Ve čtvrtek na generálce ve Štrasburku vypadla ve čtvrtfinále, do Roland Garros vstoupí Marie Bouzková proti kvalifikantce a ve třetím kole může jít na Andrejevovou. Na antuce letos vyhrála zatím pouze jeden kompletní zápas.
Dvacetiletý talent Jakub Menšík skvěle zvládl začátek roku a v únoru porazil Sinnera, ale od té doby žádný výraznější výsledek nezaznamenal. Prolomí to v Paříži, kde mu po domácím Droguetovi hrozí antukový specialista Navone z Argentiny a poté osmý nasazený Australan De Minaur?
Od února, kdy senzačně ovládla turnaj v Dubaji, má Sára Bejlek bídné zápasové skóre 2:5. Roland Garros začne proti soupeřce z kvalifikace, poté by mohla čelit Polce Šwiatekové.
|
Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat
Kateřina Siniaková změří síly se Švýcarkou Waltertovou, s Američankou Townsendovou budou hlavními favoritkami čtyřhry. Letos už vyhrály „tisícovky“ v Indian Wells, Miami i Madridu.
Zpátky do elitní světové třicítky se chce probojovat Tomáš Macháč. Podobně jako Menšík začal sezonu titulem, avšak od února na žádném turnaji nevyhrál víc než dva zápasy. Pokud zdolá Belgičana Bergse, může si zahrát se světovou dvojkou Němcem Zverevem.
Barbora Krejčíková si letos na Roland Garros připomene pět let od šokujícího triumfu ve dvouhře i čtyřhře. Před dvěma týdny se vrátila na turnaje po skoro tříměsíční zdravotní pauze, zápasovou praxi nabrala na podniku nižší kategorie v Parmě, kde se dostala do finále. V prvním kole narazí na 26. nasazenou Američanku Baptisteovou, ve třetím jí hrozí jedna z favoritek – Rybakinová z Kazachstánu.
Tereza Valentová musela jarní část sezony skloubit s maturitou, teď už se může plně koncentrovat na tenis. Na 43. místě žebříčku si užívá kariérní maximum, na úvod se potká s Polkou Linetteovou. Pokud by se dostala až do třetího kola, může prověřit Šwiatekovou.
Na loňském Roland Garros si Vít Kopřiva poprvé užil přímý postup do grandslamové hlavní soutěže, letos na turnaj přijíždí jako 63. hráč světa. Ve 28 letech zažívá životní období, přes 30. nasazeného Francouze Mouteta se může dostat až ke třetí rundě proti Sinnerovi.
Kometa nedávného turnaje WTA 1000 v Římě Nikola Bartůňková vylétla díky postupu do osmifinále o 29 pozic až na 65. místo. Grandslamovou hlavní soutěž okusí teprve podruhé v kariéře, a přestože světová devítka Mboková z Kanady působí jako přísný los, na antuce ji klidně může zaskočit. Pak by mohla čelit Siniakové.
V pátek zabojuje o účast v hlavní soutěži ještě Linda Fruhvirtová, kterou čeká poslední kolo kvalifikace.