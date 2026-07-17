Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody

Václav Havlíček
  7:30
Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku...

Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku Wimbledonu. | foto: Václav Havlíček, MF DNES

Přerovské náměstí očekává příchod tenistky Noskové.
Linda Nosková přijímá od primátora Přerova dle jeho slov "menší kytici."
Plné přerovské náměstí vítalo tenisovou hrdinku Noskovou.
Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku...
10 fotografií
Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města, které je už sedm let jejím bydlištěm, vrátila šampionka tenisového Wimbledonu, nejslavnějšího turnaje na světě.

Linda Nosková. Víc není potřeba tuhle mladou dámu představovat. Minulý víkend se nesmazatelně zapsala do tenisové historie. A teď se chystá ukázat hrdým Přerovanům blyštivou trofej, o níž sní každá tenistka.

Jsi bývalá kámoška, žertovala Muchová. Nosková poslala mamince polibek do nebe

Stříbrno-zlatý tác není na první pohled zase tak velký, jak se může z fotek zdát. Ale nemyslete si, vyndat ho z úhledné krabice nějaký čas zabere. Nosková totiž musí talíř odejmout z nástavce a pak jej opatrně vytáhnout. „Na kurtu jsem ve své kůži rozhodně víc. Ale s takovou výhrou přichází i tyto povinnosti,“ usmívá se 21letá tenistka.

Primátor Petr Vrána jí v útrobách přerovského magistrátu předává dárek v podobě dortu a menšího šperku. A zatímco tenistka na střeše budovy pózuje s trofejí fotografům, na náměstí se promítá sestřih jejího vítězného klání s krajankou Muchovou.

sport.idnescz

Měla co dělat, aby udržela slzy. Linda Nosková se přijela do místa svého bydliště pochlubit trofejí z All England Clubu, zaplněné náměstí ji zaskočilo. Od kapley O5 a Radeček dostala desku i domácí pálenku. Město šampionku i fanoušky pohostilo jahodami se smetanou.

Václav Havlíček, iDNES.cz

16. července 2026 v 21:00, příspěvek archivován: 17. července 2026 v 0:38
oblíbit odpovědět uložit

„Pořád jsme kamarádky! Nic se nezměnilo, tuhle jsem jí zrovna přála ke svátku,“ líčí. Než o pár desítek minut později sejde dolů, náměstí už je zcela zaplněné.

Fronta na její podpis se táhne přes celý plac, odhadem dobrých padesát metrů. „Čekám, čekám. A budu klidně do večera, kdy jindy se zase poštěstí, že Přerov bude mít wimbledonskou královnu?“ povídá muž, který se představuje jako Josef.

Svět závidí. Státní trenér o českém tenise i Noskové: Maminka na ni byla přísná

Nejen jemu, ale i ostatním návštěvníkům krátí čas kapela O5 a Radeček, jež si přichystala speciální show nazvanou Koncert pro Lindu. Nepřekvapí ale, že mnohem větší aplaus sklidí právě Nosková v momentě, kdy přichází na veliké pódium.

Z návštěvy, která kvůli ní do centra města dorazila, je zaskočená. Možná i nervóznější než na slavném centrkurtu ve wimbledonském areálu. „Tolik lidí jsem nečekala, trochu se mi chce brečet,“ odmlčí se přerovská hvězda. „Nevím, jestli tohle zvládnu,“ pokračuje dojatě.

„Lindo, jsi ikona našeho sportu,“ otočí se na ni primátor Petr Vrána. „To, co jsi dokázala, asi nikdo z nás nečekal. Je to neuvěřitelné.“

Mladí lidičkové... je to dřina. Ale stojí za to

Přerov Wimbledonem žil, minulý víkend se tu finále promítalo a rovněž přišla spousta lidí. „Bylo to nádherné. Viděla jsem fotky, videa. Jsem strašně ráda, že minimálně tyhle lidi jsem udělala šťastné,“ culí se Nosková.

„Pokud ukáplo alespoň pár slziček, splnil se plán, který jsem před finále měla! A vy, mladí lidičkové,“ otočí se na děti pod pódiem, „doufám, že vás tohle taky aspoň trochu inspiruje. Je to sice dřina, ale stojí za to,“ nabádá mladá tenisová královna.

Vyhrát grandslam v tak mladém věku rozhodně není snadná věc. Naposledy se to povedlo v roce 2011 Petře Kvitové. „Pokud budu žít do 130 let, pak to teprve možná zvládnu vstřebat!“ usměje se Lindin tatínek Drahoš.

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Také Lindě je do smíchu, když jí kapela O5 a Radeček předává nevšední dary. Kromě jejich hudební desky dostává tenistka i domácí pálenku ve tvaru tenisové rakety. „To je povolený doping! A nemyslete na špatnosti, Linda s tím klidně může hrát,“ pronáší směrem k náměstí frontman skupiny Tomáš Polák.

Navrch přibude ještě růžová čepička, prý proti dešti i slunci. „Vy tenisti si furt stěžuje. Jednou prší, jednou svítí slunci. Tahle tě ochrání před vším,“ vtipkuje Polák.

„Jo a taky přes ni nic neuvidím,“ odpovídá pohotově tenistka.

Ještě než se Nosková usadí za stoleček a začne se dlouhé minuty podepisovat a fotit, dá jí primátor obří kytici a typicky wimbledonské uvítání – jahody se smetanou.

Wimbledonské uvítání! Linda Nosková ochutnává jahody se smetanou.

„Nechali jsme připravit 300 porcí i pro vás, ale je vás tu tak třikrát tolik. Tak se prosím podělte se svými přáteli,“ kroutí hlavou šéf města. Přerov je zkrátka na svoji reprezentantku – a hráčku místního klubu TK Precheza – patřičně hrdý.

A kdo ví, třeba ji v září po US Open čeká opět podobné uvítání. Není tajemstvím, že tvrdé povrchy jí též tuze sedí… Na to je ale ještě brzy.

Teď Noskovou čeká zasloužený odpočinek a třeba i svatba kamarádky. „Co jsem v Česku, ještě jsem se nezastavila. Teď už to bude volnější. Tedy snad,“ zadoufá.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Kumstát vs. BoogaardTenis - - 17. 7. 2026:Kumstát vs. Boogaard //www.idnes.cz/sport
17. 7. 14:00
  • 1.81
  • -
  • 2.00
Valentová vs. KornějevováTenis - - 17. 7. 2026:Valentová vs. Kornějevová //www.idnes.cz/sport
17. 7. 16:30
  • 1.76
  • -
  • 2.06
Krejčíková vs. ČengTenis - - 17. 7. 2026:Krejčíková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
17. 7. 16:30
  • 1.85
  • -
  • 1.96
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody

Linda Nosková pózuje na střeše přerovského magistrátu s trofejí pro vítězku...

Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...

17. července 2026  7:30

Bůůů! Pogačar vnímá negativní reakce i nařčení z dopingu. Prostě geny, hájí se

Tadej Pogačar slaví vítězství na Tour de France.

Taky jste to slyšeli? Do svištění kol, hučení vrtulníků, troubení doprovodné kolony a jásotu fanoušků se na letošní Tour de France ozývá také: Bůůů! A zesílí především, když je na blízku žlutý dres....

17. července 2026  7:09

KVÍZ: Co jste si zapamatovali z probíhajícího MS? Otestujte své znalosti

Nastoupený národní tým očekává duel s JAR.

Fotbalové mistrovství světa se pomalu chýlí ke konci, zbývají pouhé dva zápasy – souboj o třetí místo a pak velkolepé finále. Jak pečlivě jste šampionát sledovali? Co si z něj pamatujete? Otestuje...

vydáno 17. července 2026

Hokejoví agenti o české elitě: Rittich chce chytat, Palát si o odchod z Devils řekl

Premium
Ondřej Palát v dresu NY Islanders.

Hertl, Palát, Galvas, Melovský, Rittich, ale i další elitní čeští hokejisté. Agenti Robert Spálenka a Radek Hampl otevřeně vyprávějí o přesunech, vyhlídkách a budoucnosti svých klientů.

17. července 2026

První porážka Sparty v přípravě, nestačila na Bialystok. Hradec uhrál remízu

Sparťan Pavel Kadeřábek hlavičkuje v zápase s Opavou.

Fotbalisté Sparty podlehli Bialystoku 0:1 a ve třetím přípravném utkání před novou sezonou poprvé našli přemožitele. Hradec Králové rovněž na soustředění v Rakousku v generálce na 2. předkolo...

16. července 2026  22:07

Boje o EuroBasket začnou Čechům s Belgií a Norskem. Seveřany vyzvou vůbec poprvé

Český rozehrávač Ondřej Sehnal (vlevo) zastavuje Alexandra Liberta z Belgie.

Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los v Mnichově.

16. července 2026  13:46,  aktualizováno  21:07

Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Tour de France 2026 odstartovala 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme aktualizovaný přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci...

16. července 2026  20:48

Aténské kurty Češkám svědčí. Do čtvrtfinále prošly Valentová i Krejčíková

Tereza Valentová se natahuje po míčku v prvním kole turnaje v Eastbourne.

Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaji v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnily Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carole Monnetovou z...

16. července 2026  18:23,  aktualizováno  20:11

V Německu jsem se naučil respektu. V Česku nám chybí základní úcta, říká Straka

Premium
Fotbalový trenér a bývalý československý fotbalový reprezentant František...

Na fotbalovém mistrovství světa v roce 1990 v Itálii zažil František Straka s národním týmem postup do čtvrtfinále. Což byl od stříbra v Chile 1962 první a až dosud poslední úspěch reprezentace na...

16. července 2026

Gólman Škarek opouští zámoří. V šestadvaceti se vydává do Straubingu

Jakub Škarek v bráně New York Islanders

Brankář Jakub Škarek se vrací ze zámoří do Evropy, bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. Šestadvacetiletý jihlavský odchovanec strávil v Americe sedm sezon, v NHL ale nastoupil jen...

16. července 2026  18:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Merlier má hattrick, Bittner skončil na zemi. Závěr etapy zdramatizovaly nástupy

Tim Merlier slaví triumf ve 12. etapě Tour de France.

Frenetický úvod, klidný střed a opět velký chaos na závěr. Dvanáctou etapu Tour de France zdramatizovala série nástupů, kterou rozpoutali jezdci týmu Lidl-Trek s Mathiasem Vackem. Hromadný dojezd do...

16. července 2026  13:40,  aktualizováno  18:39

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

16. července 2026  18:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.