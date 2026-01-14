Video, jak Ofner ve středečním duelu s Američanem Nisheshem Basavareddym předčasně slavil, koluje nyní po sociálních sítích.
V tenise jde o málo vídaný moment. V cyklistice či atletice se občas stává, že se závodníci radují s předstihem, a nakonec je ještě soupeř zdolá.
Devětadvacetiletý Rakušan, momentálně 131. hráč světa, tento moment z hlavy jistě dlouho nedostane. Ve druhém kole kvalifikace úvodního grandslamu sezony bojoval s Basavareddym po setech 6:4 a 4:6 v rozhodujícím třetím a v jeho tiebreaku utekl do vedení 6:1.
Když ve svůj prospěch získal i následující výměnu, zvedl ruce nad hlavu, usmíval se a prstem si ukazoval na hlavu na znamení mentální odolnosti. Jenže po pár vteřinách euforie, kdy už kráčel směrem k síti podat soupeři ruku, přišlo drsné vystřízlivění.
Rozhodčí na umpiru Ofnerovi připomněl, že na grandslamech, i v jejich kvalifikacích, se tiebreak rozhodujícího setu hraje do deseti bodů, místo do sedmi. A Rakušan už se po tomto šoku nedokázal opět zkoncentrovat a vrátit do utkání.
Vedl sice ještě 8:4 a za stavu 10:9 a 11:10 měl dva mečboly, vypjatou koncovku ale nakonec ztratil. A postup do třetího kola, které je přímým soubojem o místo v hlavní soutěži, tak slavil dvacetiletý Američan.
„Věděl jsem, že mám čas. V super tiebreaku máte vždycky šanci, takže jsem nepřestal věřit. Viděl jsem na něm, že už si myslel, že vyhrál, že je v dalším kole, a to mi dalo naději,“ uvedl na turnajovém webu Basavareddy.
„Viděl jsem, že je nervózní, ale míče byly ohrané, takže každá výměna byla velká bitva,“ dodal.