Zdá se tedy, že tlak hráčů a hráček, aby se s nimi grandslamy dělily o větší část svých tržeb, slaví úspěch. Ale pořád jde na prize money odhadem pouhých 16 procent výdělku turnaje v Melbourne.
Což tenistům nestačí.
„Hráči budou nejspíš zklamaní, protože jejich požadavky byly vesměs ignorovány,“ píše BBC Sport s odkazem na zdroj blízký tenisové komunitě.
|
Nejvíc Čechů na grandslamu za 18 let. Opory doplňují naděje, zazáří někdo?
Loňské US Open dokonce nabídlo rekordních 1,9 miliardy korun. Ale některým pánům a dámám s raketami pozvolné navyšování pořád přijde nedostatečné a v jejich řadách roste nespokojenost.
Skupina největších hvězd včetně Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera, Aryny Sabalenkové či Coco Gauffové od loňska tlačí na představitele grandslamů, aby s nimi zasedli k jednacímu stolu.
Chtějí větší podíl z tržeb, do pěti let přibližně 22 procent, což odpovídá některým kombinovaným podnikům ATP a WTA. Argumentují tím, že oni jsou přece hlavním lákadlem pro diváky a sponzory, kteří do obří show investují své peníze, a tak by měli být po zásluze odměněni.
Měli by tenisté dostávat vyšší finanční odměny?
Také požadují, aby grandslamy přispívaly do programů, které se starají o blaho hráčů, jako jsou například podpora při mateřské či při zranění. A rovněž by se rádi stali součástí rozhodovacích procesů o kalendáři, rozpisu zápasů nebo prodlužování akcí.
Jenže poslední dvě zmíněné žádosti zatím váznou.
„Grandslamy jsou největšími tenisovými akcemi, takže chceme, aby férově přispívaly na podporu všech hráčů a aby prize money lépe odrážely, kolik si tyto turnaje vydělají,“ uvedl Ital Sinner pro The Guardian. „Chceme spolupracovat, abychom našli řešení, která jsou dobrá pro všechny v tenise.“
Hráčská odborová unie PTPA, mezi jejíž zakladatele patří Novak Djokovič, na zastřešující tenisové organizace dokonce podala žalobu a nazývá je kartelem.
|
Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté
Ale když se podíváte na zmíněný nárůst finančních odměn za uplynulé desetiletí, tak se v této oblasti dějí pro tenisty pozitivní kroky.
„Hráči se o podíl ze zisků grandslamů snaží už delší dobu. A že jim to vychází, je výborné Je mi jedno, jestli víc dostávají Sinner a Alcaraz. Hlavní je, aby si víc vydělali ti, kteří vypadnou v prvním a druhém kole,“ podotýká legendární Mats Wilander.
Což se daří, protože za účast v úvodním kole se letos v Melbourne rozdává v přepočtu přes dva miliony korun před zdaněním, kdežto o dekádu zpět to bylo v současném kurzu pouze 500 tisíc. Odměny pro vítěze tak dramaticky nenarostly – s nadsázkou se dá říct, že už je skoro jedno, jestli dostanou 47, nebo 57 milionů.
Pro tenisty kolem první stovky jsou příjmy z grandslamů klíčové pro financování celé sezony. Ne náhodou se říká, že pokud se dokážete dostat rovnou do hlavních soutěží čtyř majorů, stává se tento sport výdělečným živobytím.
„Čím víc peněz hráči v prvním a druhém kole získají, tím lepší podmínky mohou mít,“ pokračuje Wilander. „V dnešním tenise potřebujete vlastního trenéra, kondičáka a fyzioterapeuta. Potřebujete stejný podpůrný tým, jaký má Aryna Sabalenková, abyste byli konkurenceschopní. A s rostoucími prize money na to dosáhnou i ti z druhé stovky žebříčku.“
Hvězdy tedy nebojují jen o svůj prospěch, ale i pro dobro dalších.
|
Na newyorském betonu leží rekordní ranec. Uchlácholí však protestující tenisty?
Organizátoři Australian Open se chlubí, že letos zvýšili odměny o 16 procent v porovnání s loňskem. Všichni tenisté, ať už v singlu nebo deblu, dostanou minimálně o deset procent navíc.
Tribuny se v Melbourne Parku plní už ve dnech před začátkem hlavních soutěží, loni do areálu během tří týdnů zavítalo neuvěřitelných milion a dvě stě tisíc fandů. Další balík vynášejí televizní práva.
Zkrátka obří a fungující kolos.
Podle odhadů si australská tenisová federace, která turnaj zaštiťuje, loni vydělala omračujících 9,6 miliardy korun, i když má i jiné příjmy než jen grandslam. Což by znamenalo, že letošní prize money činí zhruba 16 procent z této částky.
Podobný podíl nabízelo i poslední US Open, ve Wimbledonu šlo o 13 procent. A BBC uvádí, že Roland Garros dává hráčům ještě méně.
I když se tedy dva miliony korun jen za utkání v prvním kole, které někdy trvá jen hodinu, mohou zdát přehnané, je fakt, že v porovnání s celkovým balíkem jde v podstatě o drobné.
Turnaje i jejich mateřské federace samozřejmě také mají značné výdaje. Ale když se čísla jejich výdělků podíváte, je pochopitelné, že elitním tenistům by se líbil model ze zámořských soutěží NBA, NFL a MLB, kde si hráči a bossové dělí příjmy zhruba půl na půl.
Zatím zůstává nejasné, jestli růst odměn zrychlí natolik, aby tenisty uspokojil, nebo jestli jejich tlak na šéfy v kancelářích ještě vzroste. I kvůli dalším požadavkům.
„Nemyslím si, že tenisté jsou placení příliš, ani v porovnání s ostatními sporty. A třeba v byznysu a podnikání se točí mnohem větší peníze,“ upozorňuje Wilander.