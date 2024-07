KOMENTÁŘ: Patří přípona -ová vůbec do 21. století? Šílené (ne)přechylování

Možná jste si už na to zvykli, ale osobně stále bojuji s tím, že se některá jména přechylují – a jiná ne. Přiznám se, že v tom mám guláš, a zatímco před časem jsem patřil mezi konzervativní obhájce staré české přípony -ová, v posledních letech se mi přechylování „na sílu“ přestává líbit.

Laura Samson vystupovala ještě loni pod poněkud typičtějším českým jménem Laura Samsonová. Velká naděje našeho tenisu si ale jméno zkrátila, ne snad kvůli odporu k ženskému pohlaví, ale z ryze praktických důvodů. Na okruhu WTA ji totiž často zaměňovali za Rusku Ljudmilu Samsonovovou, která se v anglickém přepisu uvádí jako Samsonova, bez čárky nad „a“, tedy stejně jako mladá nadějná Češka.

Souhlasíte s přechylováním příjmení? celkem hlasů: 334 Přechyloval bych všechna příjmení 31 %(103 hlasů) Přechyloval bych jen některá příjmení 13 %(44 hlasů) Nepřechyloval bych žádná příjmení 54 %(179 hlasů) Je mi to jedno 2 %(8 hlasů)

A tak jsem v upoutávce před zprávami v rádiu četl, že „na tenisové Spartě bojuje Samson proti Selechmetěvové“. To jsem si naběhl. Upoutávka má být zkratkovitá, stručná, jasná, ale posluchači, kteří Lauru Samson neznají, mohli v tu chvíli nabýt dojmu, že nějaký chlap (Samson) vyzval v novém „souboji pohlaví“ světovou ženskou třináctku. A v následných vyčítavých mailech mi to dali „sežrat“. Navíc Oksana Selechmetěvová, ostatně stejně jako Ljudmila Samsonovová, už přechýlená příjmení v ruském originálu mají: Selechmetěva a Samsonova. Tak proč jsem proboha nebohou Oksanu přechyloval ještě podruhé?

A v rozšířené zprávě jsem pak řešil ještě jedno dilema: v dalším duelu na Spartě totiž proti sobě nastoupily devatenáctiletá Češka Linda Nosková proti Němce Elle Seidelové. V případě devatenáctileté Lindy problém nebyl: příponu -ová má bezesporu v občance. Ale její německá protivnice má v „personalausweis“ určitě pouze Ella Seidel.

Budiž, českou zvyklostí je zahraniční ženská příjmení přechylovat, ale nebylo by tedy spravedlivé přechylovat také nepřechýlené české příjmení Laury Samson? Nebo také jiných Češek, které se rozhodly pro „bezpohlavní“ úřední zápis svého jména? Případně nebylo by opravdu nejlepší přechylování vynechat a příponu -ová nechat pouze těm, které se k tomu zavázaly úředně?

Jak uvádí internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd: „V běžné ani úřední komunikaci není přechylování příjmení povinné v tom smyslu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či předpisem.“ Už dnes je tedy přechylování cizích příjmení dobrovolné. Záleží tedy zejména na médiích, kterou variantu upřednostní, protože právě jazyk médií zásadním způsobem ovlivňuje hovorovou formu našeho národního jazyka.

Ale zdá se, že každá redakce jedná autonomně, zcela nezávisle na jiných. I u nás máme doporučení, jak v jednotlivých případech postupovat, ale jejich závaznost je relativní. Takže na iDNES.cz najdete variantu Angelina Jolieová i Angelina Jolie.

Přitom by bylo snadné, aby Ústav pro jazyk český oslovil skutečně všechna relevantní česká média a ve spolupráci s nimi zorganizoval (třeba i za vládní či evropský grant) lingvistickou konferenci, jejímž výsledkem by byla (byť třeba jenom nezávazná) obecná shoda na tom, zda a případně za jakých podmínek patří přechylování do moderní češtiny 21. století. Třeba se toho někdo chytne.