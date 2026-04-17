Právník Vondroušové: Čelí tlaku a stresu. Vzpomněla si na přepadení Kvitové

O kauze v pátek jako první informoval web iSport.cz. Šestadvacetiletá Vondroušová, wimbledonská šampionka z roku 2023, nemá předběžně zastavenou činnost.
O víkendu byla součástí českého týmu v BJK Cupu, plánuje startovat příští týden v Madridu. Výsledek dopingového případu by měla znát v létě, teoreticky jí hrozí zákaz činnosti až na čtyři roky.
„Ale my věříme, že tenhle trest nepřipadá v úvahu,“ reaguje Exner. „Budeme se snažit dokázat, že byť protokol nebyl dokončený, tak k tomu Markéta měla důvody.“ Popisuje je následovně.
Komisařka jí řekla: Musíte podepsat, nebo neodejdu. Markéta to podepsala, aby mohla zpátky do bezpečí.