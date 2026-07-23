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Hnal ji i rozjetý Houštecký. Bejlek se po trápení zase daří: Těšila jsem se na beton

Markéta Plšková
  19:39

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Sára Bejlek slaví postup do čtvrtfinále tenisového Prague Open. | foto: ČTK

Častokrát se z jejího boxu ozývalo hlasité: „Sára Bejlek!“ České tenistce v osmifinále Prague Open totiž kromě dalších podporovatelů fandil také slávistický trenérský asistent Zdeněk Houštecký, který během zápasu hecoval celý její hráčský box. „Nešlo ho nevnímat,“ smála se Bejlek po rychlé výhře 6:1, 6:1 nad Marií Timofejevovou z Uzbekistánu.

V prvním setu sebrala soupeřce všechna tři podání, sama o jedno přišla. Ve druhé sadě si servis podržela, od stavu 1:1 vyhrála pět gamů v řadě a na domácím turnaji postoupila do čtvrtfinále. A bylo vidět, že nabitý box v čele s Houšteckým má z jejího úspěchu velkou radost.

„Moc mě ta podpora potěšila,“ líčila Bejlek. Už loni si pochvalovala, že právě zmiňovaný Houštecký jí v kariéře hodně pomáhá. „Když mám nějaký problém, můžu za ním přijít, za což jsem ráda. Lidsky i sportovně jsme si sedli.“

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Ačkoliv hraje za tenisovou Spartu, ve fotbale fandí právě Slavii. A asistent trenéra Jindřicha Trpišovského zase houževnatě podporuje ji. Při jejím osmifinálovém utkání nadšeně skandoval, fandil a po povedených výměnách se energicky zvedal ze židle.

Kousek od něj seděla také atletka Nikoleta Jíchová. „Seznámily jsme se přes mého fyzioterapeuta a už pár let jsme kamarádky. Jsem ráda, že mě dnes přišla podpořit,“ pochvalovala si Bejlek.

Její box společně s dalšími fanoušky na pražské Štvanici sledoval poměrně rychlý duel, dvacetiletá Češka zvítězila dvakrát 6:1 za hodinu a čtvrt. „Výsledkově byl zápas hodně jednoznačný, ale na kurtu jsme se přece jen trochu tahaly. Pořád jsem byla ve střehu, aby se to náhodou neotočilo. Jsem ráda, že jsem to dnes zvládla takhle rychle.“

Při úterním prvním kole proti Rusce Anně Blinkovové totiž strávila na kurtu téměř tři hodiny a musela hrát tři sety. Ve čtvrtek měla při utkání obvázané pravé stehno. „Není to nic vážného, všechno je v pořádku,“ ujistila. „Ale určitě mi pomohlo, že zápas trval jen chvíli.“

Sára Bejlek v osmifinále tenisového Prague Open

Čekání na něj ovšem bylo dlouhé, čtvrteční den na centrkurtu totiž zahájila Nikola Bartůňková, jež bojovala tři a půl hodiny. „Dnes to bylo trochu zdlouhavé,“ souhlasila Bejlek. „Jsem ráda, že soupeřky přede mnou to nakonec ještě víc neprotahovaly. O to víc mě těší, že jsem svůj zápas zvládla rychle a brzy se dostanu na pokoj.“

Před utkáním se Bejlek připravovala v zázemí, které tenistky sdílí s tiskovým centrem, poctivě se rozcvičovala, protahovala nohy a připravovala levou hrací ruku. „S týmem máme takový rituál, který mi dost sedí,“ vysvětlila.

„Diváci vidí jen to, co se děje na kurtu, ale práce s týmem mimo kurt je podle mě ještě delší než samotný zápas. My to tak máme nastavené, že přípravě mimo kurt věnujeme opravdu hodně času.“

Už v pátek si Bejlek svůj rituál zopakuje, ve čtvrtfinále vyzve o dva roky mladší Rakušanku Lilli Taggerovou. „Na ten zápas se těším, hrála jsem s ní i minulý týden,“ připomněla duel v Aténách, který opanovala. „Ale každý zápas může být jiný. Budu se snažit předvést co nejlepší výkon a uvidíme, na co to bude stačit.“

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Jako jedné z mála Češek se jí na Prague Open vyhýbají duely s krajankami. „Los mi tady zatím přisoudil spíš zahraniční soupeřky, ale nijak to neřeším. Samozřejmě je výhoda, že diváci stojí na mojí straně, což mi trochu pomáhá.“

Ráda by se před nimi vrátila na vítěznou vlnu, tři utkání v řadě vyhrála naposledy na začátku února v Abú Zabí, kde vyválčila senzační titul z turnaje WTA 500. Na antuce a trávě poté ovládla dohromady jen tři zápasy z dvanácti.

„Strašně jsem se těšila zpátky na beton,“ přiznala. „Jsem ráda, že po návratu na něj předvádím celkem slušné výkony. Nechci to zakřiknout, ale cítím se na kurtu dobře.“

Může doufat, že i v pátek se jí dobrý pocit vrátí.

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