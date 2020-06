Chystá se Prague Open tenistek. Česká metropole v srpnu přivítá turnaj WTA

Bude to nový turnaj zařazený do provizorního kalendáře WTA, do něhož zasáhla pandemie nemoci covid-19 a vynutila si i zrušení dubnového turnaje J&T Banka Prague Open.

Mezinárodní sezona je zastavená od března. WTA Tour začne 3. srpna v Palermu, mužský turnajový okruh ATP o jedenáct dnů později ve Washingtonu.

„Je to velká čest pro celou českou tenisovou rodinu. Možnost organizovat v této zvláštní době turnaj WTA vnímáme jako ocenění úspěchů českého ženského tenisu a organizátorských kvalit našich pořadatelů. Jistě k tomu přispěl i rychlý bezproblémový restart sezony, během kterého jsme zvládli několik turnajů,“ uvedl prezident Českého tenisového svazu (ČTS) Ivo Kaderka v tiskové zprávě.

Původně se měl ve stejném srpnovém termínu hrát Rogers Cup v Montrealu, který byl zrušen. „WTA hledala v této zvláštní mimořádné době místa a organizátory, kteří by připravili rychle a v garantované kvalitě skvělý turnaj. Díky společnému diplomatickému úsilí se nám podařilo získat turnaj do České republiky,“ vysvětloval Kaderka.

Organizátoři oznámili, že již jednají s nejlepšími českými hráčkami. „Které jsou vždy ozdobou domácích akcí,“ vyzdvihl ředitel turnaje David Trunda.

Pražský turnaj v jarním termínu je součástí okruhu WTA v kategorii International od roku 2015. První vítězkou se stala Karolína Plíšková, v roce 2016 uspěla Lucie Šafářová a předloni ve Stromovce kralovala Petra Kvitová.

Nyní se některá z nich může představit na Spartě v srpnu. „Turnaj WTA v roce 2020 na Spartě je splněný sen. Po celosvětové pandemii je jeho potvrzení a zařazení do provizorního kalendáře WTA skvělá zpráva. Skvělé české publikum se i letos dočká špičkového ženského tenisu,“ podotkl Trunda. Nachystány mají být mobilní tribuny s kapacitou 2 000 míst, předprodej vstupenek začne v červenci.

Tenisový svaz pořádá pro elitní hráče akce na rozehrání Trofej solidarity a naděje ČTS a soutěž družstev Barvy pro budoucnost. Soukromí promotéři dělali charitativní Livescore Cup a v pondělí začne druhý díl týmové akce Tipsport Elite Trophy. Příští víkend dojde na utkání Česka se Slovenskem, v němž se v Praze, Říčanech a Bratislavě utkají týmy od výběrů do 14 let až po daviscupové a fedcupové.