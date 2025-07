Z posledních 21 zápasů prohrála Valentová jediné dva, což je obdivuhodná bilance. V neděli oslavila titul na menší akci v Portu a už od úterý těší diváky ve Stromovce. V živém hodnocení po čtvrtečním duelu vylétla už na 91. místo, navíc poprvé v kariéře slaví účast mezi nejlepší čtyřkou na nejvyšším okruhu.

Recept na úspěch? Vítězná snídaně.

„Dávám si vločky s bílým jogurtem, to je asi zázračné jídlo,“ směje se Valentová.

V Praze ještě neztratila ani set, ve dvou sadách si poradila kromě Ponchetové i s nasazenou dvojkou Rebeccou Šramkovou a Aoi Itóovou. Ve středu ještě bojovala v deblu po boku Dominiky Šalkové, Češky však třísetovou bitvu prohrály.

Valentová se tak alespoň po náročném programu může soustředit pouze na dvouhru.

Jak turnaj celkově prožíváte?

Úplně skvěle, užívám si každý moment. Snažím se vždy předvést co nejlepší výkon a užít si to. Jsem strašně ráda, že tu mohu hrát. Jedu naplno každý balon a každý zápas.

Už se vám tu povedly uhrát dva kanáry.

Což jsem upřímně nečekala, navíc s Jessicou, která je velice kvalitní hráčka. Nečekala jsem, že bych mohla takhle v uvozovkách suše vyhrát.

Pocitově bylo čtvrtfinálové utkání těžší?

Rozhodně, bylo fakt hodně náročné. Výsledek neodpovídá tomu, jak hra vypadala, ale jsem se svým výkonem celkem spokojená. Myslím, že se mi hrálo o něco lépe než v předešlých zápasech, protože tolik nefoukal vítr. Měly jsme celkem dobré podmínky.

Soupeřce jste povolila jen dva gamy v úvodu, pak už jste vládla.

Ano, pak už to bylo dobrý. Už jsem si ji trochu osahala, takže to bylo lepší.

Jak vás těší, že se díky úspěchu v Praze usadíte v první stovce?

Znamená to pro mě momentálně nejvíc. Jsem strašně ráda, že jsem si splnila svůj cíl a že se budu snad dostávat do hlavních soutěží na grandslamech. Je to pro mě super, protože tohoto jsem chtěla dosáhnout. Samozřejmě ale chceme ještě výš, na čemž budu dál pracovat.

Překvapujete tady na turnaji trochu sama sebe?

Upřímně jo. Nečekala jsem, že bych mohla dojít až do semifinále, znamená to pro mě hodně. Kdo by to řekl? Loni jsem tu kvůli zranění nehrála a turnaji jsem spravovala sociální sítě a tenhle rok jsem v semifinále. Upřímně to nechápu. Jsem hrozně ráda a vděčná, že mohu hrát takto výborné zápasy.

Máte za sebou osmé utkání v krátké době.

Já vím, je jich nějak hodně, ale zatím je to dobré.

Nejste unavená?

Trochu jo, ale snažím se to nevnímat. Fanoušci mě ženou tak dopředu, že si na únavu v zápase ani nevzpomenu. Regeneruju, spím a dělám, co můžu. Chci pokračovat dál a doufám, že mě únava nezastaví.

Jaký duel vás letos nejvíce nakopl? Druhé kolo na Roland Garros proti Coco Gauffové?

Určitě. Tam jsem si potvrdila, že s těmi holkami mohu hrát. Musím ale ještě vylepšit několik věcí, abych jim byla schopná úplně konkurovat a kdyžtak je i porazit. Ale myslím, že když budu makat, zlepšovat věci ve své hře a budu zdravá, že se mi to podaří.