Na Prague Open nechybí žádné české eso, Kvitová dorazí na dětský den

Podnik s dotací 250 tisíc amerických dolarů se hraje od pondělí do soboty, kvalifikace proběhne o víkendu. Turnaj je znovu nesmírně vstřícný k divákům, kteří při bezplatném vstupu mohou fandit kompletní české špičce.

Do areálu dorazí dokonce i Petra Kvitová, i když v pavouku turnaje bude chybět a svůj loňský titul nebude obhajovat. „Máme radost, že v pondělí ozdobí svou přítomností tradiční dětský den,“ uvedla ředitelka turnaje Petra Černošková. „Vyfotí se s dětmi, rozdá podpisy. Slíbila, že určitě přijde.“

Na kartě pro hlavní soutěž figurují Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová, Markéta Vondroušová a Lucie Šafářová, která se bude loučit s bohatou kariérou a od pořadatelů obdržela divokou kartu. Ve čtvrtek přibyla i zmíněná Kristýna Plíšková.

V kvalifikaci se porvou o šanci Karolína Muchová, Marie Bouzková, Tereza Smitková, Tereza Martincová, Anastasia Zarycká, Denisa Allertová a Barbora Štefková.

To je skutečně bohatý seznam českých tenistek. „Největším lákadlem na turnaji bude bývalá světová jednička Karolína Plíšková. Už jednou turnaj vyhrála, loni se musela kvůli zranění odhlásit, snad jí to vyjde letos,“ vyhlíží Černošková.

Diváky by měly zahřívat i výkony sympatické bojovnice Lucie Šafářové, která se v rámci rozlučky s úspěšnou sportovní dráhou představí v singlu i v deblu.

Na svůj start se svědomitě připravuje. „Lucka Šafářová si zaslouží pěknou rozlučku. Její kariéra byla úžasná. Věříme, že ji diváci přijdou podpořit a zatleskat jí. Je velká profesionálka, její vystoupení bude stoprocentní,“ podotkla Petra Černošková.

Do Prahy bohužel nedorazí dříve ohlášená Američanka Bethanie Matteková-Sandsová, deblová parťačka Šafářové. Nestihla doléčit své zranění a její místo zaujme Barbora Štefková. Dalšími zajímavými páry pro čtyřhru jsou obhájkyně titulu Květa Peschkeová s Nicole Melicharovou či Strýcová s Vondroušovou.

Ze zahraničních hráček budou v singlovém pavouku figurovat třeba Anastasija Sevastovová, Wang Čchiang, Belinda Bencicová, Danielle Collinsová či Camila Giorgiová. Divokou kartu na poslední chvíli obdržela dvojnásobná grandslamová šampionka Světlana Kuzněcovová.

Fanoušci se na Spartu nejlépe dostanou kyvadlovou dopravou od stanice metra Nádraží Holešovice. I letos bude přístup do areálu volný, za peníze se půjde pouze na finále. „Lístky na něj se vyprodaly za jedno dopoledne. Mělo by být plno a já doufám, že diváci si po celý týden jako v předešlých letech najdou do Stromovky cestu, přijdou se podívat na krásný tenis a podpořit české holky,“ věří Petra Černošková.

Strašákem pro turnaj je vrtošivé počasí, které by v nejbližších dnech mělo nad Prahu přivolat déšť.

A ten tenisté zásadně neradi.