Linda Nosková zahájí domácí tenisový turnaj Livesport Prague Open, kde bude plnit roli nasazené jedničky, proti hráčce z kvalifikace. Podobný vstup do soutěže čeká také vítězku z roku 2022 Marii...

Když přijde řeč na to, kdo je mezi ligovými kouči největší morous, vyhrkne „Já!“ a rozesměje se, což byste od morouse nečekali. Zdenko Frťala, nenápadný generál teplické lavičky, muž nasáklý...

Můj odchod? Spekulace, říká jablonecký Nebyla. Na start se Spartou se těší

Na letním Euru do 21 let nastoupil Sebastian Nebyla v dresu Slovenska do všech tří zápasů v základní sestavě, v uplynulé sezoně první české ligy na sebe výrazně upozornil stabilními a kvalitními...