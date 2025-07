Minimálně jedna česká tenistka si na domácím turnaji v Praze zahraje o titul. Do semifinálových bojů se dostaly hned tři Češky, jako první proti sobě nastoupí Tereza Valentová a Marie Bouzková. Po...

POHLED: Nechutný soupeř v Kazachstánu. No a co? Sparta se ztrapnila

Od našeho zpravodaje v Kazachstánu Existuje omluva? To sotva. Existuje směr? Kdo ví. Fotbalová Sparta by si měla okamžitě přiznat, jestli náhodou dál nejde šejdrem. Chtěla by hrát na podzim v Evropě, v nejméně kvalitní a lehce...