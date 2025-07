Táta je sparťan, já na protivku slávistka! Tenistce Bejlek pomáhá i Houštecký

„Hlavní pro mě je, že jsem zdravá. Že se mi povedlo předvést dobrý výkon, se kterým mohu být spokojená, za to jsem jedině ráda,“ hodnotila 19letá tenistka utkání, ve kterém si vybojovala pět brejků.

Jelikož se nad pražskou Stromovkou během jejího duelu pomalu kupily mraky a i ve vzduchu bylo cítit, že se blíží déšť, bála se, že zápas prvního kola nebude moct dohrát. „Ani předpověď nebyla úplně nejkrásnější. Tak jsem ráda, že to mám za sebou,“ oddechla si.

Po prvním setu musela dlouho čekat na soupeřku, která se odešla převléct. Bylo ale vidět, že jí delší pauza nevadí, v mezičase si prozpěvovala písničky, které hrály z reproduktorů na sparťanském centrkurtu.

„Myslela jsem si, že se tím uvolním. Ale možná jsem trochu ztratila koncentraci, prohrála jsem pak hned game na podání, takže čekám monolog od trenéra, že to nemám dělat,“ smála se.

V utkání se 73. hráčkou světa bojovala Bejlek o každý míč, několikrát zahrála hodně povedené výměny. Zazářila především ve čtvrtém gamu druhé sady, kdy prohrávala 1:2 a na returnu se snažila vzít si zpět ztracené podání.

I s jejím malým vzrůstem dokázala několikrát přeběhnout celý kurt a vysoký míček poslat až do míst, kam soupeřka nedosáhla. „To byl určitě zlomový game,“ uvědomovala si Bejlek. „Myslím si, že to rozhodl ten jeden míč, který jsem měla asi 150krát prohraný, ale vyhrála jsem ho a potom jsem ji brejkla zpět.“

Pomohlo jí i domácí prostředí, coby hráčka pražské Sparty si domácí turnaj obzvlášť užívá. „Jsem typ hráčky, která má ráda lidi, ať už fandí se mnou, nebo proti mně. Tím, že tady fandí se mnou, jsem tu strašně moc ráda. Může přijít celá má rodina, kamarádi a můžu tady mít celý svůj tým.“

Do Stromovky dorazila i přesto, že jí zas tolik nezapadá do turnajového kalendáře. Jelikož si rozumí spíše s pomalejší antukou, objíždí hlavně akce na oranžovém povrchu. „Jsem teď uprostřed mé antukové sezony,“ upřesňuje.

Navíc více jak měsíc žádné utkání nehrála, k poslednímu zápasu nastoupila 12. června. A i když byla připravená do turnajového tempa naskočit už dříve, raději vsadila na kvalitní trénink.

„Rekonvalescence tentokrát probíhala celkem rychle. Čtrnáct dní zpátky už jsem přemýšlela, že bych jela na turnaj, pak jsme to odpískali, že by to nebylo úplně nejrozumnější. Další týden jsem taky mohla jet, ale řekli jsme, že ne, že začneme trénovat na betonu. A že když mám turnaj doma, tak se na něj zkusíme co nejlépe připravit,“ vysvětlila.

Zatím to vypadá, že se jí taktika vyplatila.

„Nejspíš se budu po tomto turnaji vracet na antuku, pak na beton a pak zase na antuku, takže je to ups and downs. Ale jsem tady,“ vtipkovala o svém dalším programu.

Teď se musí soustředit na svou další soupeřku, kterou bude Američanka Alycia Parksová. „Už jsem s ní jednou hrála, byl to zápas nahoru dolů. Buď to šlo do kurtu, nebo úplně přes plot. Bude to zápas hodně bez rytmu a jsem sama zvědavá, jak bude vypadat.“

Pondělní výhra ovšem české tenistce, která aktuálně zaujímá 120. příčku v žebříčku, stoprocentně pomůže v sebevědomí. Těsně před zraněním Bejlek vyhrála nižší podnik v Chorvatsku, na další akci posbírala dvě výhry, načež se musela odhlásit. „Ale už jsem v dobrém fyzickém i psychickém rozpoložení,“ hlásí.

V tom jí pomáhá i Zdeněk Houštecký, asistent trenéra fotbalové Slavie. „Když mám jakékoliv zranění, tak se mi snaží co nejvíc pomoct, za což jsem ráda. Takové podmínky, jaké mi on je schopný dát, asi málokdo má. Lidsky i sportovně jsme si sedli.“

Sama Bejlek jako malá hrála fotbal, s Houšteckým ji seznámil její trenér. „Táta byl vždycky spíš sparťan, já abych byla do protivky, tak jsem slávistka,“ vysvětlila rodinné derby.

A jestli má kvůli rivalům ze Slavie nějaké potíže ve sparťanském klubu?

„Já bych asi radši dávala tenis a fotbal od sebe. Jsem tenisová sparťanka a fotbalová slávistka!“