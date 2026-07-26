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Další prohrané finále. Havlíčková a Samson deblový titul v Praze opět nezískaly

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  13:04

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Lucie Havlíčková (vpravo) a Laura Samson s trofejemi pro poražené finalistky čtyřhry na Prague Open | foto: ČTK

Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson titul ve čtyřhře na turnaji WTA v Praze ani letos nezískaly. Ve finále na Štvanici podlehly nasazeným čtyřkám Britkám Harriet Dartové a Maie Lumsdenové dvakrát 4:6. Utkání prohrály za hodinu a 28 minut.

Turnaj od 14:00 vyvrcholí finálovým duelem dvouhry, v němž nastoupí Rakušanka Lilli Taggerová proti Ukrajince Darje Snigurové. Taggerová v sobotním semifinále vyřadila Barboru Krejčíkovou, Snigurová si poradila s Terezou Valentovou.

Havlíčková se Samson neuspěly v deblovém finále v Praze ani na druhý pokus, loni v rozhodujícím utkání nestačily na ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová.

„Loni jsme spolu hrály úplně poprvé, takže už samotná účast ve finále byla obrovské překvapení,“ vzpomínala Havlíčková. „Letos už jsme věděly, že nám to spolu funguje, a když jsme se dostaly do finále, říkala jsem si, že už by bylo fajn to konečně dotáhnout. Ale bohužel se to nepovedlo, takže pro mě je letos zklamání možná o trochu větší.“

Lucie Havlíčková (vpravo) a Laura Samson ve finále čtyřhry na tenisovém Prague...

Tenistky TK Sparta Praha nedokázaly Britkám ani jednou sebrat servis, samy o něj dvakrát přišly. V prvním setu si nevypracovaly jediný brejkbol a poté, co ztratily podání v sedmé hře, už manko nedohnaly.

Na začátku druhé sady sice Havlíčková se Samson odvrátily tři brejkboly, později ale dvě možnosti na příjmu nevyužily. Klíčový moment přišel znovu v sedmé hře, kdy Dartová s Lumsdenovou získaly další brejk a duel poté dotáhly k vítězství.

„Podle skóre to možná nevypadá, ale zápas byl vyrovnaný,“ hodnotila Samson. „Bohužel jsme finále prohrály, ale i tak si myslím, že je to velmi dobrý výsledek.“

Tenisový turnaj žen v Praze

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů:

Čtyřhra - finále:
Dartová, Lumsdenová (4-Brit.) - Samson, Havlíčková (ČR) 6:4, 6:4.

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