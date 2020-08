Zajímavý pár pro pražskou čtyřhru. Strýcová bude hrát po boku Halepové

Turnaj s dotací 225.500 dolarů začne o víkendu kvalifikací a hlavní soutěž odstartuje v pondělí. Hrát se bude bez fanoušků a s výjimkou televize i bez přítomnosti médií za přísného bezpečnostního režimu. „Opatření jsou extrémní, ale věřím, že vše dopadne dobře,“ řekl ředitel turnaje David Trunda v rámci video konference.



Startovní listina se neustále vyvíjí, ale účast loňské vítězky Wimbledonu Halepové by měla být jistá. Rumunka má přiletět v pátek a vedle dvouhry si zahraje debla se Strýcovou, loňskou vítězkou čtyřhry v All England Clubu. „Minutu před konferencí nám to potvrdila. Z jejich společného páru máme velkou radost,“ řekl Trunda.



Domácí zástupkyně ve dvouhře Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou, Barboru Strýcovou a Kateřinu Siniakovou doplní v pavouku Kristýna Plíšková. Do soutěže se dostala po odhlášení čtveřice hráček, mezi nimi například Estonky Anett Kontaveitové, Polky Igy Šwiatekové či Marie Sakkariové z Řecka.

„Ke změnám v přihláškách dochází na základě vývoje současné zdravotní situace v okolních zemích a vše se mění velmi rychle,“ konstatoval Trunda.

Pořadatelé mají k dispozici ještě dvě divoké karty. Jasno o složení turnaje bude nejpozději v pátek v 16:00, los hlavní soutěže se uskuteční v sobotu.