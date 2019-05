Turnaj českých finále pod náporem změn. Co bude s tenisem v Praze?

Bolelo to, rozhodně ano. Ale zároveň v ní klíčila radost. „Výsledkově je to největší úspěch mojí kariéry. Věřím, že se teď nastartuju ještě víc,“ pronesla Muchová, od pondělka 74. hráčka světa a další z řady těch, kterým pražský turnaj pomohl.

Ale co s ním dál?

Nové termíny nezní dobře

Ve Stromovce se původně hrály challengery a loučící se Lucie Šafářová vzpomíná: „Jakmile se z toho stal turnaj WTA, měl daleko větší váhu, daleko větší tribuny. Bylo to honosnější. Hrát tu byl zážitek.“

Finálová účast Muchové stvrdila, že tady vždy bojují o titul domácí dívky a dámy. V roce 2015 při premiéře ve vyšší kategorii zvítězila Karolína Plíšková, za rok uspěla Šafářová, loni Kvitová a v roce 2017 padla ve finále Kristýna Plíšková.

Budoucnost je nejistá z podstaty pro všechny, konkrétně u Prague Open ale jde o to, co se (ne)může stát s tenisovým kalendářem. „V současnosti WTA jedná o změnách termínové listiny, definitivně se rozhodne ve Wimbledonu. Termíny, které nám jsou nyní nabízeny, nejsou pro turnaj vůbec dobré,“ uvedl Miroslav Černošek, majitel České sportovní, která je organizátorem turnaje.

Elitní akce z kategorie hned pod grandslamy se totiž chtějí časově roztáhnout - v Indian Wells či Miami potřebujete na triumf stejně výher jako v Melbourne či Paříži, jenže je musíte zkondenzovat do mnohem kratšího úseku.

„A nám hrozí, že v našem současném termínu by se už mohl hrát první týden v Madridu, z něhož by byl čtrnáctidenní turnaj,“ říká Černošek. „Další nabízenou možností je týden po Wimbledonu, kdy se přechází z trávy na beton. Ve hře je i týden před Roland Garros. Ve všech případech by bylo velmi obtížné získat do Prahy dobré hráčky. Bohužel, naše možnosti obrany proti případným změnám jsou omezené.“

Změna místa? Uvidíme

Po pět let se v Praze sázelo hlavně na domácí hráčky. Řada Češek dostala šanci podobnou jako letos Muchová - tu do hlavní soutěže pustila divoká karta, kterou jí pořadatelé udělili i na přímluvu od Šafářové.

„Sama vím, jaké bylo drát se nahoru. Na malých turnajích se dává málo bodů a dostat možnost zahrát si hlavní soutěž na větším vás vystřelí na jinou startovní čáru,“ popisuje Šafářová.

To, zda podobně půjde popostrčit něčí kariéru také v roce 2020, teď záleží na WTA. Jednou ze zákulisních spekulací je také možnost přestěhování akce.

„Pokud letos ke změnám v termínové listině ještě nedojde, je jisté, že se příští rok turnaj uskuteční. O místě konání se budeme ještě bavit po vyhodnocení letošního i minulých ročníků,“ uvedl Černošek.